Долженков подрался с Пастуховым в матче «Авангарда» и «Нефтехимика»

Хоккеисты «Авангарда» и «Нефтехимика» подрались в матче плей-офф.

Хоккеисты «Авангарда» и «Нефтехимика » подрались в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (5:2, 3-1).

Инцидент произошел на 49-й минуте игры.

Нападающий «Авангарда » Кирилл Долженков подрался с защитником «Нефтехимика» Ильей Пастуховым.

В результате они получили по 5 минут штрафа за драку.