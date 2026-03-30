Долженков подрался с Пастуховым в матче «Авангарда» и «Нефтехимика»
Хоккеисты «Авангарда» и «Нефтехимика» подрались в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (5:2, 3-1).
Инцидент произошел на 49-й минуте игры.
Нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков подрался с защитником «Нефтехимика» Ильей Пастуховым.
В результате они получили по 5 минут штрафа за драку.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем