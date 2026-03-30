«Локомотив» победил «Спартак» (2:0) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Исаев отразил 18 бросков

«Локомотив» победил «Спартак» в четвертом матче серии плей-офф.

«Локомотив» обыграл «Спартак » (2:0) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 3-1 в пользу клуба из Ярославля.

Вратарь «Локомотива » Даниил Исаев отразил 18 бросков, сделав шатаут.

Голами отметились Максим Березкин и Рушан Рафиков .

Следующий матч состоится 1 апреля.