«Локомотив» победил «Спартак» (2:0) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Исаев отразил 18 бросков
Голами отметились Максим Березкин и Рушан Рафиков.
Следующий матч состоится 1 апреля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
3:1 явно лучше смотрится, чем 2:2))
Паник без Фреза- деньги на ветер.
Очень рад за 72.Старание преобразовалось в результат.
Ну, а про Исая промолчу... Нефиг его хвалить)))