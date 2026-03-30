«Авангард» обыграл «Нефтехимик» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Волков набрал 2+1, Прохоркин сделал дубль

«Авангард» победил «Нефтехимик» в четвертом матче серии плей-офф.

«Авангард » обыграл «Нефтехимик » (5:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 3-1 в пользу клуба из Омска.

В составе «Авангарда» Александр Волков набрал 3 (2+1) очка, Николай Прохоркин сделал дубль.

Следующий матч состоится 1 апреля.