Разин о тех, кто говорит, что «Металлург» не хотел заканчивать серию 4-0: «Дебилы»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал дебилами теоретиков, считающих умышленным поражение от «Сибири» в матче плей-офф.
Сегодня «Металлург» проиграл «Сибири» со счетом 0:1 во втором овертайме. Клуб из Магнитогорска ведет со счетом 3-1 в серии.
– Что вы ответите тем теоретикам, кто говорит, что «Металлург» просто не хотел заканчивать серию со счетом 4-0?
– Дебилы, – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Если бы не игра Бердина, то и с таким хоккеем могли бы победить всухую, их вратари прилично тащили.
Из явных фаворитов никто пока не выносит всухую в серии, где-то есть тот самый матч, который соперник, играя на максимуме, вытаскивает.