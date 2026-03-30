Разин о тех, кто говорит, что «Металлург» не хотел заканчивать серию 4-0: «Дебилы»

Разин высказался о тех, кто говорит, что «Металлург» не хотел выиграть серию 4-0.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал дебилами теоретиков, считающих умышленным поражение от «Сибири» в матче плей-офф.

Сегодня «Металлург» проиграл «Сибири» со счетом 0:1 во втором овертайме. Клуб из Магнитогорска ведет со счетом 3-1 в серии.

– Что вы ответите тем теоретикам, кто говорит, что «Металлург» просто не хотел заканчивать серию со счетом 4-0?

– Дебилы, – сказал Разин.