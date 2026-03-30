Разин о тех, кто говорит, что «Металлург» не хотел заканчивать серию 4-0: «Дебилы»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал дебилами теоретиков, считающих умышленным поражение от «Сибири» в матче плей-офф.

Сегодня «Металлург» проиграл «Сибири» со счетом 0:1 во втором овертайме. Клуб из Магнитогорска ведет со счетом 3-1 в серии.

– Что вы ответите тем теоретикам, кто говорит, что «Металлург» просто не хотел заканчивать серию со счетом 4-0?

– Дебилы, – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Разин мерзкий слизняк, скоро в открытую будет всех на три буквы посылать
Разин мерзкий слизняк, скоро в открытую будет всех на три буквы посылать
Интересно, сказал бы ты это Разину в лицо?😂 100% нет😂 Просто тихо опустил бы голову.😂
Разин мерзкий слизняк, скоро в открытую будет всех на три буквы посылать
Какие в обществе все нежные стали, прям словца красного не вставь, прям европеизация, с их прочисткой труб и ценностей во всей красе) Все святые и на эмоциях никогда крепким словцом не выражались видимо, даже комментаторы) По такой логике и Ковальчука и других хокков, которые после побед на чемпах мира и тд позволяли на эмоциях говорить мат, надо ликвидировать, убрать из спорта, чему ж они наше поколение зумеров то учат да?)
Отвратительные у него интервью. Странно, что народу нравится такой типаж якобы "настоящего мужика", а по факту обычного быдлана, только от хоккея.
Ответ Millencolin
Отвратительные у него интервью. Странно, что народу нравится такой типаж якобы "настоящего мужика", а по факту обычного быдлана, только от хоккея.
Ну "быдлан" Разин выиграл КГ, а другой "быдлан" Знарок выиграл КГ не поразу, а ещё ЧМ и ОИ. Так что все относительно.
Может его в школу рабочей молодёжи отправить учиться, пусть и сильно с опозданием.
Было похоже на то, что Магнитогорск давал шансы Сибири, но не сливал игру. Здесь есть большая разница. Играли не на максимуме, ведя 3-0 в серии, масса удалений ненужных, так шансы и давали. Для себя прилично отработали игру в меньшинстве за матч. Но в меньшинстве регулярно вылетали в контратаки, да и овертайм играли вполне активно.

Если бы не игра Бердина, то и с таким хоккеем могли бы победить всухую, их вратари прилично тащили.

Из явных фаворитов никто пока не выносит всухую в серии, где-то есть тот самый матч, который соперник, играя на максимуме, вытаскивает.
А смысл? Игровая практика?
Молодец или нет будет по итогу года, а так можно хоть что говорить. Как говорится счет на табло!!!
