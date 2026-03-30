Кожевников о плей-офф: «ЦСКА смотрится посильнее. СКА играет неплохо, но как-то без зубов»

Александр Кожевников высказался о 1-м раунде Кубка Гагарина.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о первом раунде Кубка Гагарина.

«Я не смотрю вообще, так, мельком просматриваю. Естественно, интересуюсь «Спартаком». Шанс выиграть серию у них всегда есть. Дай бог, чтобы так же играли, как во втором матче. Поменьше ошибок в обороне – и будет нормально.

Что касается серии СКА – ЦСКА, я вчера смотрел один период. ЦСКА смотрится посильнее. СКА играет неплохо, но как-то без зубов. Будет ли следующий матч последним для Ларионова? Не знаю.

Кто главный фаворит турнира? Там много команд: Казань, «Магнитка», Ярославль, ЦСКА и «Авангард», – сказал Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
А Кожевников еще с зубами?
