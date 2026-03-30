Косолапов про гол за 1 секунду до конца 2-го овертайма с «Металлургом»: «Появилось чувство, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота. Всю душу вложил в этот бросок»

Косолапов высказался о своем голе за 1 секунду до конца 2-го овертайма.

Нападающий «Сибири » Антон Косолапов высказался о своем голе за 1 секунду до конца 2-го овертайма в матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом » (1:0 2ОТ, 1-3).

– Расскажите о победном голе, не успели подумать о том, что время вышло?

– Знал, что концовка уже, но, какая секунда, не знал. У меня появилось чувство гола, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота.

Всю душу вложил в этот бросок, – сказал Косолапов.