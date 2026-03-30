Косолапов про гол за 1 секунду до конца 2-го овертайма с «Металлургом»: «Появилось чувство, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота. Всю душу вложил в этот бросок»
Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о своем голе за 1 секунду до конца 2-го овертайма в матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:0 2ОТ, 1-3).
– Расскажите о победном голе, не успели подумать о том, что время вышло?
– Знал, что концовка уже, но, какая секунда, не знал. У меня появилось чувство гола, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота.
Всю душу вложил в этот бросок, – сказал Косолапов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Замах (не щелчок) Косолапова уже был когда секундомер показал 0.0, но сирена почему-то еще не прозвучала. Читал много мнений на счет того, что имеется рассинхрон между графикой и секундомером на арене, но смотрю сейчас матч между Динамо и там почему-то все работает более чем четко. Спартак-Локо аналогично… При всем при этом, Сибирь заслужила размочить серию. Молодцы.