  • Бердин об удалении Смолина: «Это его проблемы. Если его провоцировать, может сорваться. Молодой, не умеет нервы контролировать. Я раньше сам этим занимался»
Бердин высказался о победе «Сибири» в 4-м матче серии с «Металлургом».

Вратарь «Сибири» Михаил Бердин высказался о четвертом матче серии плей-офф с «Металлургом» (1:0 2ОТ, 1-3).

Он отразил 41 бросок по своим воротам.

«Я всегда говорил, что первый «сухарь» в КХЛ приберег для самого сложного момента. Сегодня сложно выделить какой-то эпизод. Самое сложное было, когда не забивали, не попадали по пустым воротам.

Эмоции сейчас такие, что стараюсь отвлечься, посвятить себя восстановлению к следующей игре. Как в альпинизме: ты не смотришь назад, только делаешь следующий шаг вперед.

Как мы настраивались к этой игре – оставлю внутри раздевалки. Парни говорили правильные слова. У всех есть внутренний резерв, который он может достать в сложный момент. Мы выходили только ради победы. Люди, которые пришли на стадион, заслужили нашу победу.

Это плей-офф, здесь всегда будут потери, всегда кого-то не хватает. Не игравшие парни были с нами в раздевалке, Сергей Широков произносит нужные слова.

Удаление Смолина – это его проблемы. Если его провоцировать, он может сорваться. Молодой, не умеет свои нервы контролировать. Я раньше сам этим занимался, но в этой серии я не был близок к тому, чтобы ответить.

Мы после этой победы почувствовали уверенность, что можем дать бой. Во время игры не нервничал, играя клюшкой, просто пытался помочь», – сказал Бердин. 

Бердин сыграл на ноль в 4-м матче с «Металлургом», отразив 41 бросок. У вратаря «Сибири» первый шатаут в Кубке Гагарина

Вратаря «Магнитки» удалили до конца матча за удар исподтишка. Посмотрите, что он натворил

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Его проблемы, с таким гонором
А зачем в третьем матче Бердин лишним полез в разборку Джонсона и Гордеева?
