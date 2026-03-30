  Разин о судействе: «Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался, сам его наказал. Почему разбирательств нет?»
Разин о судействе: «Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался, сам его наказал. Почему разбирательств нет?»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о судействе.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после четвертого матча серии с «Сибирью» (1:2 2ОТ, 3-1) высказался о судействе.

«Если бы Джонсон валялся, как проститутка, как некоторые хоккеисты, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался! Он сам его наказал. Почему разбирательств нет?

Я спросил почему, мне сказали, что у него автоматически 5+20. Никаких разбирательств не было.

Но сейчас дали Смолину, и мы думаем, будет дисквалификация или нет. Ситуация смешная», – сказал Разин.

Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Вопрос резонный.Малкин в НХЛ за такой удар получил дискву на 5 матчей и штраф 160к бачей.А тут вообще ничего.

Да и Трямкин за удар в голову прощен :)А вот Кузе дали дискву за жест,бред какой то.

Серьезная контора эта СДК😀
Ответ el shaarawy92
Вопрос резонный.Малкин в НХЛ за такой удар получил дискву на 5 матчей и штраф 160к бачей.А тут вообще ничего. Да и Трямкин за удар в голову прощен :)А вот Кузе дали дискву за жест,бред какой то. Серьезная контора эта СДК😀
Соглашусь. Тут удар на мой взгляд даже грязнее , чем у Малкина. Шлагбаум в лицо, тут зубы и лицевую кость можно сломать
Ответ el shaarawy92
Вопрос резонный.Малкин в НХЛ за такой удар получил дискву на 5 матчей и штраф 160к бачей.А тут вообще ничего. Да и Трямкин за удар в голову прощен :)А вот Кузе дали дискву за жест,бред какой то. Серьезная контора эта СДК😀
То что Трямкину не дали это- вообще клоунада!!!!!!
Иногда хамство Разина зашкаливает на мой взгляд, все таки тренер обладателя кубка Гагарина должен быть более умерен в своих эмоциях.
Ответ притвиц
Иногда хамство Разина зашкаливает на мой взгляд, все таки тренер обладателя кубка Гагарина должен быть более умерен в своих эмоциях.
Да всё правильно он говорит. Почему игрокам Сибири не дают матчштрафы, а Смолину сразу дали матчштраф и приводит пример как вот удар клюшкой в лицо Джонсона
Ответ притвиц
Иногда хамство Разина зашкаливает на мой взгляд, все таки тренер обладателя кубка Гагарина должен быть более умерен в своих эмоциях.
Правильно он не заканчивал дамскую высшую школу манер,сказал как есть, а ты обиделся.😂
А почему если падает, то сразу проститутка? Наверняка где-то есть проститутки, которые могут встать и подраться не хуже Джонсона :)
Тема некой проститутки не раскрыта.
Ответ Операция Ы
Тема некой проститутки не раскрыта.
Ничушкин просто в другой лиге играет, хотяяя может это про нее же))
Ответ Операция Ы
Тема некой проститутки не раскрыта.
Друг в теме, говорит, что жалкая давалка
Откуда Разин знает как валяются куртизанки?
Эт тренер КХЛ ))) какой позор..
Сдк только в отсосах Кузнецова разбирается
познания Разина всё больше пугают
Это уже перебор
Увидев Разина проститутки сразу падают....
