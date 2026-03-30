Разин о судействе: «Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался, сам его наказал. Почему разбирательств нет?»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о судействе.
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после четвертого матча серии с «Сибирью» (1:2 2ОТ, 3-1) высказался о судействе.
«Если бы Джонсон валялся, как проститутка, как некоторые хоккеисты, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался! Он сам его наказал. Почему разбирательств нет?
Я спросил почему, мне сказали, что у него автоматически 5+20. Никаких разбирательств не было.
Но сейчас дали Смолину, и мы думаем, будет дисквалификация или нет. Ситуация смешная», – сказал Разин.
Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Да и Трямкин за удар в голову прощен :)А вот Кузе дали дискву за жест,бред какой то.
Серьезная контора эта СДК😀