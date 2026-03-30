Добеш с 3 победами – 1-я звезда недели в НХЛ, Заха с 5+3 – 2-я, Карлсон с 0+7 – 3-я
Якуб Добеш – первая звезда недели в НХЛ.
НХЛ назвала трех звезд игровой недели.
Третьей звездой стал защитник «Анахайма» Джон Карлсон. Он сделал 7 передач в 3 матчах.
Второй звездой признан форвард «Бостона» Павел Заха, отметившийся 8 (5+3) баллами в 4 играх.
Первой звездой назван вратарь «Монреаля» Якуб Добеш, одержавший 3 победы в 3 матчах недели. Он отразил 96,2% бросков при коэффициенте надежности 1,33.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
