Добеш с 3 победами – 1-я звезда недели в НХЛ, Заха с 5+3 – 2-я, Карлсон с 0+7 – 3-я

Якуб Добеш – первая звезда недели в НХЛ.

НХЛ назвала трех звезд игровой недели.

Третьей звездой стал защитник «Анахайма» Джон Карлсон . Он сделал 7 передач в 3 матчах.

Второй звездой признан форвард «Бостона» Павел Заха , отметившийся 8 (5+3) баллами в 4 играх.

Первой звездой назван вратарь «Монреаля» Якуб Добеш , одержавший 3 победы в 3 матчах недели. Он отразил 96,2% бросков при коэффициенте надежности 1,33.