Люзенков об 1:0 с «Металлургом»: «Мы не собирались лапки свешивать после прошлой игры. Ребята вышли умирать. Здорово сработали, терпели в нужный момент»

Люзенков высказался после 4-го матча серии «Сибири» с «Металлургом».

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков высказался после четвертого матча серии плей-офф с «Металлургом » (1:0 2ОТ, 1-3).

– Мы после прошлой игры не собирались лапки свешивать. Ребята вышли на эту игру отдавать все ради болельщиков, которые нас поддерживали. Когда у нас шла серия поражений, бывало, на нас приходили и по 12 тысяч. Ребята это прочувствовали и вышли просто умирать.

На самом деле здорово сработали. Да и по броскам вроде как перебросали. И терпели в нужный момент. Большинство не совсем сработало. Но в конце мы все-таки забили важнейший гол.

– Антон Косолапов, который забросил эту шайбу, провел на льду 32 минуты. Как ребята выдержали нагрузку?

– Все перенесли это достойно. Просто по ходу матча вылетел Леха Яковлев. Нам пришлось играть в 11 нападающих. Мы их крутили. Естественно, еще нагрузка пошла. Где-то был момент, что в середине игры мы начали подседать. Думал, блин, как быть дальше-то. В овертайм ушли. А там второе дыхание открылось.

Ну и так шло это волнами, туда-сюда. И глядя на соперника, я бы не сказал, что они тоже прям были такие свежие. А наши ребята набираются опыта и через это растут.

– Бердин отразил неимоверное количество бросков (41). На следующую игру уже с вратарем определились?

– Я сейчас вам не скажу. Надо посмотреть во вторник-среду, каким будет физическое и эмоциональное состояние голкиперов. Это тоже немаловажно.

– В вашей карьере уже были пресс-конференции, которые начинались ночью?

– Нет, такого не было. Мы пять периодов сыграли без одной секунды. Такого еще не было, – сказал Люзенков.

«Сибирь» впервые победила «Металлург» в серии, Косолапов забил за 1 секунду до конца 2-го овертайма. Команда Разина ведет 3-1