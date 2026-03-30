Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об удалении вратаря Александра Смолина за колющий удар в четвертом матче первого раунда плей-офф с «Сибирью» (3-1 в серии).
Сегодня «Металлург» проиграл «Сибири» во втором овертайме со счетом 0:1. Смолин на 30‑й минуте получил 5-минутный штраф и дисциплинарный штраф до конца матча.
«По матчу. Ну, «Сибирь» молодцы, вышли умирать сегодня. Нам было тяжело в первом периоде. Во втором много удалений было. В овертайме могли забить и мы, но, к сожалению, не забили. Но мне хочется сказать вот о чем.
Вы издеваетесь? Целенаправленный удар колено в колено – это всего лишь пять минут штрафа. Целенаправленный удар в голову – это пять [минут]. Целенаправленный удар клюшкой в лицо, после которого Малкину дали пять игр дисквалификации, – это пять [минут].
Бердин, который с лавочки, когда мы забивали третий гол, вышел на лед и лез в драку. Его не было на льду, он вышел на лед. И обнимал Джонсона. Это уже автоматическая дисквалификация.
И сегодня вы даете Смолину пять плюс двадцать. Если ему еще дадут дисквалификацию, я вообще буду сильно смеяться. А так серия продолжается, все нормально», – сказал Разин.
Вратаря «Магнитки» удалили до конца матча за удар исподтишка. Посмотрите, что он натворил
«Сибирь» впервые победила «Металлург» в серии, Косолапов забил за 1 секунду до конца 2-го овертайма. Команда Разина ведет 3-1
В целом судейство у нас такое себе,ни то чтобы они кому то подсуживают.Просто слабое и решения непоследовательные