Тренер «Металлурга» Разин высказался об удалении вратаря Смолина в игре плей-офф.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался об удалении вратаря Александра Смолина за колющий удар в четвертом матче первого раунда плей-офф с «Сибирью» (3-1 в серии).

Сегодня «Металлург» проиграл «Сибири » во втором овертайме со счетом 0:1. Смолин на 30‑й минуте получил 5-минутный штраф и дисциплинарный штраф до конца матча.

«По матчу. Ну, «Сибирь» молодцы, вышли умирать сегодня. Нам было тяжело в первом периоде. Во втором много удалений было. В овертайме могли забить и мы, но, к сожалению, не забили. Но мне хочется сказать вот о чем.

Вы издеваетесь? Целенаправленный удар колено в колено – это всего лишь пять минут штрафа. Целенаправленный удар в голову – это пять [минут]. Целенаправленный удар клюшкой в лицо, после которого Малкину дали пять игр дисквалификации , – это пять [минут].

Бердин, который с лавочки, когда мы забивали третий гол, вышел на лед и лез в драку. Его не было на льду, он вышел на лед. И обнимал Джонсона. Это уже автоматическая дисквалификация.

И сегодня вы даете Смолину пять плюс двадцать. Если ему еще дадут дисквалификацию, я вообще буду сильно смеяться. А так серия продолжается, все нормально», – сказал Разин.

