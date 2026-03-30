  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»
11

Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»

Тренер «Металлурга» Разин высказался об удалении вратаря Смолина в игре плей-офф.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об удалении вратаря Александра Смолина за колющий удар в четвертом матче первого раунда плей-офф с «Сибирью» (3-1 в серии).

Сегодня «Металлург» проиграл «Сибири» во втором овертайме со счетом 0:1. Смолин на 30‑й минуте получил 5-минутный штраф и дисциплинарный штраф до конца матча.

«По матчу. Ну, «Сибирь» молодцы, вышли умирать сегодня. Нам было тяжело в первом периоде. Во втором много удалений было. В овертайме могли забить и мы, но, к сожалению, не забили. Но мне хочется сказать вот о чем.

Вы издеваетесь? Целенаправленный удар колено в колено – это всего лишь пять минут штрафа. Целенаправленный удар в голову – это пять [минут]. Целенаправленный удар клюшкой в лицо, после которого Малкину дали пять игр дисквалификации, – это пять [минут].

Бердин, который с лавочки, когда мы забивали третий гол, вышел на лед и лез в драку. Его не было на льду, он вышел на лед. И обнимал Джонсона. Это уже автоматическая дисквалификация.

И сегодня вы даете Смолину пять плюс двадцать. Если ему еще дадут дисквалификацию, я вообще буду сильно смеяться. А так серия продолжается, все нормально», – сказал Разин. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoСибирь
logoАлександр Смолин
logoКХЛ
судьи
logoАндрей Разин
logoМатч ТВ
дисквалификации
logoМихаил Бердин
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На учи своего вратаря клюшки не совать, тем более вратарской клюшкой и убить можно.
Ответ Сидни Кросби 2
На учи своего вратаря клюшки не совать, тем более вратарской клюшкой и убить можно.
Игрок не должен лезть во вратарскую.. По факту Федотов получил за дело.
Ответ Максим Седов
Игрок не должен лезть во вратарскую.. По факту Федотов получил за дело.
Так и вратарь получил за дело.
Вратарской клюшкой удар был не колющий, а конкретно кастрирующий.
Ну ведь по делу сказал все.
2 минуты Федотов получил за дело, но какого черта Смолин колющий удар нанес?
Ну так правила такие, понятно хочется смеяться, но таких вещей много не только в хоккее.
Быдло ,вратарю своему уколы ставь от бешенства!))
Разину пора привыкнуть, что такое происходит. И по традиции выигрывать не благодаря, а вопреки. А сибирь, ну что сказать, вам шансы давали 100 минут и только один раз смогли таки на сомнительном удалении забить. Тьфу нафиг. Люзенков тоже, по началу вроде нормально его воспринимал, дал свежий рывок команде, но после, того как он одобрил действия своего капитана и начал нести дичь, что типа они бьются, чуваки, вы не бьетесь, вам позволили немного побрыкаться. Столько возможностей запороть, столько удалений мимо, пол периода играть в большинстве и не сделать нихрена. Вы угораете чтоли, какая битва? Металлургу тож спасибо, хотят на своей арене еще раз бабла срубить.
Кузнецову за жест дают дисквалифицию,Трямкину за откровенный удар голову и Гордеева(за удар клюшкой в лицо) прощают.Эти СДК действительно странные люди.

В целом судейство у нас такое себе,ни то чтобы они кому то подсуживают.Просто слабое и решения непоследовательные
Бердин сыграл на ноль в 4-м матче с «Металлургом», отразив 41 бросок. У вратаря «Сибири» первый шатаут в Кубке Гагарина
сегодня, 16:40
Рекомендуем
Главные новости
Разин о судействе: «Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался, сам его наказал. Почему разбирательств нет?»
1 минуту назад
