Терещенко о Тардифе: «Мог бы если и не повлиять на отстранение России, хотя бы педалировать эту тему. Да, шведы, чехи, финны против, но кто знает, что бы могло быть. Человек ничего не делал»

Терещенко высказался о предстоящем уходе Тардифа с поста главы ИИХФ.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о предстоящем уходе Люка Тардифа с поста президента ИИХФ.

73-летний управленец заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз был избран на эту должность в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Ни тепло ни холодно от ухода Тардифа. Так и есть, чего о нем говорить. Он мог бы вести диалог, все что угодно мог. Если и не повлиять на ситуацию с отстранением России, но хотя бы педалировать эту тему.

Да, есть руководители федераций, которые против, – шведы, чехи, финны. Но кто знает, что бы могло быть, человек просто ничего не делал для этого. Давайте дождемся, кто придет вместо него и будем разговаривать», – заявил Терещенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Столько денег на него истратили.(В.Фетисов)
