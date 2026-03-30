Терещенко о Тардифе: «Мог бы если и не повлиять на отстранение России, хотя бы педалировать эту тему. Да, шведы, чехи, финны против, но кто знает, что бы могло быть. Человек ничего не делал»
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о предстоящем уходе Люка Тардифа с поста президента ИИХФ.
73-летний управленец заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз был избран на эту должность в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.
«Ни тепло ни холодно от ухода Тардифа. Так и есть, чего о нем говорить. Он мог бы вести диалог, все что угодно мог. Если и не повлиять на ситуацию с отстранением России, но хотя бы педалировать эту тему.
Да, есть руководители федераций, которые против, – шведы, чехи, финны. Но кто знает, что бы могло быть, человек просто ничего не делал для этого. Давайте дождемся, кто придет вместо него и будем разговаривать», – заявил Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Столько денег на него истратили.(В.Фетисов)
Материалы по теме
Рекомендуем
