Трямкина не дисквалифицировали после удара в голову Василевскому. Защитник «Автомобилиста» сыграет с «Салаватом» в 5-м матче

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин избежал дисквалификации по итогам четвертого матча серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева » (2:5).

На 18-й минуте третьего периода Трямкин за воротами уфимцев ударил в голову защитнику соперника Алексею Василевскому.

В ходе игры арбитры наказали Трямкина удалением на пять минут.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста » Никиту Трямкина по п.1.2.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею)», – говорится в сообщении лиги.

Таким образом, Трямкин сможет принять участие в пятой игре серии, в которой екатеринбуржцы уступают со счетом 1-3.