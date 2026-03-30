Трямкина не дисквалифицировали после удара в голову Василевскому. Защитник «Автомобилиста» сыграет с «Салаватом» в 5-м матче
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин избежал дисквалификации по итогам четвертого матча серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2:5).
На 18-й минуте третьего периода Трямкин за воротами уфимцев ударил в голову защитнику соперника Алексею Василевскому.
В ходе игры арбитры наказали Трямкина удалением на пять минут.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина по п.1.2.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею)», – говорится в сообщении лиги.
Таким образом, Трямкин сможет принять участие в пятой игре серии, в которой екатеринбуржцы уступают со счетом 1-3.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нормальное решение, Авто, без Трямкина, не команда. Удачи СЮ в следующем матче и победы
УГМК занес
Ну кто бы сомневался...?
Ну, атака в голову это мелочь по сравнению с жестом Кузнецова. Жест нельзя, в голову бить можно. Колхоз-Хоккей-Лига.
Ну, атака в голову это мелочь по сравнению с жестом Кузнецова. Жест нельзя, в голову бить можно. Колхоз-Хоккей-Лига.
и ее говори, причем жест Кузя показал уже после завершения матча, но дискву дали, а этому бревну нет
Я представляю, сколько бы матчей дисквы получил за такое Гриша😁 бесит не столько тупость СДК (к ней привыкли), сколько вот эти двойные стандарты)
Клоуны)
команде лысых все равно ничего не поможет...
пожалели....
Завтра команда накажет победой 🤞, раз СДК (шарашкина контора) принимает такое решение.
Думаю, не поможет.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем