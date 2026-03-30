  • Бердин сыграл на ноль в 4-м матче с «Металлургом», отразив 41 бросок. У вратаря «Сибири» первый шатаут в Кубке Гагарина
Бердин сыграл на ноль в 4-м матче с «Металлургом», отразив 41 бросок. У вратаря «Сибири» первый шатаут в Кубке Гагарина

Михаил Бердин не пропустил от «Металлурга» в четвертом матче серии.

Голкипер «Сибири» Михаил Бердин не пропустил ни одной шайбы в четвертом матче серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:0 2ОТ).

Вратарь отразил 41 бросок соперника и впервые сыграл на ноль в рамках плей-офф КХЛ.

В первом периоде Бердин парировал 5 бросков, во втором – 9, в третьем – 11, в овертаймах – 16.

Добавим, что магнитогорцы нанесли 120 бросков в сторону ворот соперника. Новосибирцы также заблокировали 47 бросков уральцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс''
МИША БЕРДИН МОЛОДЧИК! ТАК ДЕРЖАТЬ!
Герой матча, тащит!
Последний выхлоп сибири раньше играть надо было , в следующим мачте сольютсья .
Не хватает нашему хоккею таких игроков как Бердин. И квалифицированный и шоу
«Сибирь» впервые победила «Металлург» в серии, Косолапов забил за 1 секунду до конца 2-го овертайма. Команда Разина ведет 3-1
Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться
Терещенко о Тардифе: «Мог бы если и не повлиять на отстранение России, хотя бы педалировать эту тему. Да, шведы, чехи, финны против, но кто знает, что бы могло быть. Человек ничего не делал»
НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс», «Колорадо» примет «Калгари», «Вегас» против «Ванкувера», «Сент-Луис» в гостях у «Сан-Хосе»
Трямкина не дисквалифицировали после удара в голову Василевскому. Защитник «Автомобилиста» сыграет с «Салаватом» в 5-м матче
Кубок Гагарина. «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Москва играет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Локомотива», «Сибирь» обыграла «Металлург»
Тренер вратарей «Ирбиса» о детском хоккее: «Некоторых с личными водителями привозят, а ребенок сидит в кресле и говорит: «Не хочу, не буду». Тяжело так заиграть в хоккей»
«Вместе обосрались, вместе будем и выбираться». Дергачев об атмосфере в «Нефтехимике» после поражения от «Авангарда» в 3-м матче
Фридман об отставке Кэссиди: «Отношения тренера и игроков «Вегаса» испортились в середине серии с «Эдмонтоном» в прошлом сезоне. Были очень напряженные встречи»
Гендиректор «Нефтехимика»: «Принципиально договорились с Гришиным о сотрудничестве в следующем сезоне. Результат даже немного превзошел ожидания»
Депутат Свищев об уходе Тардифа из ИИХФ: «Проводим его без сожаления, можем с фанфарами. Россия будет возвращена в спортивную семью – без наших она неполноценная»
Назаров об уходе главы ИИХФ с поста: «Без России институт сборных не работает. Жаль, что Тардиф так и не понял этого»
Каменский о серии «Локомотив» – «Спартак»: «Любой может выиграть. Прошлый матч был равным, «Локомотиву» повезло больше»
Салливан о Шестеркине: «Элитный вратарь и суперзвезда НХЛ. В каждом матче он дает «Рейнджерс» шанс на победу»
Хатсон из «Монреаля» сделал 62 ассиста в 73 матчах сезона НХЛ. Только у Робинсона было больше в истории клуба – 66 передач
Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»
