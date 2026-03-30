Бердин сыграл на ноль в 4-м матче с «Металлургом», отразив 41 бросок. У вратаря «Сибири» первый шатаут в Кубке Гагарина
Михаил Бердин не пропустил от «Металлурга» в четвертом матче серии.
Голкипер «Сибири» Михаил Бердин не пропустил ни одной шайбы в четвертом матче серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:0 2ОТ).
Вратарь отразил 41 бросок соперника и впервые сыграл на ноль в рамках плей-офф КХЛ.
В первом периоде Бердин парировал 5 бросков, во втором – 9, в третьем – 11, в овертаймах – 16.
Добавим, что магнитогорцы нанесли 120 бросков в сторону ворот соперника. Новосибирцы также заблокировали 47 бросков уральцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Просто СТЕНА!
МИША БЕРДИН МОЛОДЧИК! ТАК ДЕРЖАТЬ!
Герой матча, тащит!
Последний выхлоп сибири раньше играть надо было , в следующим мачте сольютсья .
Не хватает нашему хоккею таких игроков как Бердин. И квалифицированный и шоу
а вот и посмотрим!
