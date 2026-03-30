Бердин сыграл на ноль в 4-м матче с «Металлургом», отразив 41 бросок. У вратаря «Сибири» первый шатаут в Кубке Гагарина

Михаил Бердин не пропустил от «Металлурга» в четвертом матче серии.

Голкипер «Сибири » Михаил Бердин не пропустил ни одной шайбы в четвертом матче серии Кубка Гагарина против «Металлурга » (1:0 2ОТ).

Вратарь отразил 41 бросок соперника и впервые сыграл на ноль в рамках плей-офф КХЛ .

В первом периоде Бердин парировал 5 бросков, во втором – 9, в третьем – 11, в овертаймах – 16.

Добавим, что магнитогорцы нанесли 120 бросков в сторону ворот соперника. Новосибирцы также заблокировали 47 бросков уральцев.