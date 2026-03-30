  • «Сибирь» впервые победила «Металлург» в серии, Косолапов забил за 1 секунду до конца 2-го овертайма. Команда Разина ведет 3-1
13

«Сибирь» одержала первую победу в серии с «Металлургом».

«Сибирь» обыграла «Металлург» (2:1 2ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

За секунду до завершения второго овертайма при игре в большинстве нападающий Антон Косолапов кистевым броском в дальний угол принес победу новосибирскому клубу.

Таким образом, команда тренера Ярослава Люзенкова впервые победила в серии и сократила отставание до 1-3.

Пятый матч серии пройдет 1 апреля в Магнитогорске.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
Да здравствует то, благодаря чему, мы несмотря ни на что!
Все по-делу. С победой Сибирь.
Самая забивающая команда лиги 100 минут катала вату. Весь матч удалялась и тратила силы. Большинство тоже ни о чем.
Хотя, наверное нужно было затянуть серию чтобы не расслабляться, вот только как бы это не сыграло злую шутку.
Сибирь, конечно удивила. Думал по-другому будут играть.
Как и предполагалось до начала серии, основной шанс Сибири - это фартовый Миша Бердин, сегодня попёрло - Сибирь смогла.

В общем, пусть у Миши ещё три раза подряд прёт и фартит :)
Ответ Габорик
разрешил спосибо
Всё хорошо. Уже не всухую. А там поглядим. Захотят. Смогут. Вперёд наша Сибирь!
Весь матч Металлург давал выиграть Сибири, и откровенно катал вату. Ну хоть не свип в сухую.
В среду, в Магнитогорске, будет вынос Сибири.
Ответ Максим Седов
ну ну
Ответ Тусим
Что ну ну. Первые три матча, Магнитка играла как умеет - результат полное доминирование. В этом матче, откровенно возили на льду трусы.
Сибирь красавцы
Ну удаление Исхакова конечно такое себе,будем откровенны.Такие в плей-офф не свистят,а уж тем более в ОТ 😊! Ладно,пусть порадаются снеговики, шикарный подарок,не в сухую хотя бы 🤗
Опять напрягает, что к ПО большинство стремным стало. Ну и не забить за 100 минут надо постараться. С другой, стороны для плохого матча в плей-офф 4-ый в серии при 3-0 - лучший вариант.
