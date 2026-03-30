«Сибирь» впервые победила «Металлург» в серии, Косолапов забил за 1 секунду до конца 2-го овертайма. Команда Разина ведет 3-1
«Сибирь» одержала первую победу в серии с «Металлургом».
«Сибирь» обыграла «Металлург» (2:1 2ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
За секунду до завершения второго овертайма при игре в большинстве нападающий Антон Косолапов кистевым броском в дальний угол принес победу новосибирскому клубу.
Таким образом, команда тренера Ярослава Люзенкова впервые победила в серии и сократила отставание до 1-3.
Пятый матч серии пройдет 1 апреля в Магнитогорске.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Самая забивающая команда лиги 100 минут катала вату. Весь матч удалялась и тратила силы. Большинство тоже ни о чем.
Хотя, наверное нужно было затянуть серию чтобы не расслабляться, вот только как бы это не сыграло злую шутку.
Сибирь, конечно удивила. Думал по-другому будут играть.
В общем, пусть у Миши ещё три раза подряд прёт и фартит :)
В среду, в Магнитогорске, будет вынос Сибири.