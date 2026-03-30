Буре об ордене по указу Путина: «Одна из высших наград нашей страны, огромная честь. Я очень благодарен, буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие»

Павел Буре оценил присвоение ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре высказался о том, что был указом президента России Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

– Насколько эта награда стала неожиданной?

– Большое событие для меня. И огромная честь быть удостоенным такой высокой награды. Я очень благодарен, что мне присвоили этот орден.

– Уже было вручение?

– Подробностей никаких не знаю. Я и сам узнал об этом несколько часов назад, когда прочитал указ президента.

Это одна из высших наград нашей страны. Буду делать все возможное, чтобы оправдать это доверие, – заявил Павел Буре.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
"Служить бы рад, прислуживаться тоже и даже пресмыкаться, если чё!" (с)
Все-таки интересно. Как они будут вопить и кричать про свои награды полученные от Солнцеликого, когда тот в итоге отойдет от дел и придут новые люди=)
Ответ SlanselaP
Все-таки интересно. Как они будут вопить и кричать про свои награды полученные от Солнцеликого, когда тот в итоге отойдет от дел и придут новые люди=)
Дескать это Родина их наградила
Ответ SlanselaP
Все-таки интересно. Как они будут вопить и кричать про свои награды полученные от Солнцеликого, когда тот в итоге отойдет от дел и придут новые люди=)
Новые люди из ближайшего окружения Путина будут, так что для орденоносцев ничего не изменится.
Надо ещё глубже, пора догонять адама
Буду делать все возможное, чтобы оправдать это доверие...
Так это не авансом же дали,уже за что то...Наверное за ЧМ 2000 года в Питере.
Эти ордена и медали не просто больше не имеют никакой ценности, но дискредитировали и опозорили себя навсегда. Кому только их ни вручали: фигуристке-допингистке, безызбежной, которая в слове орден или медаль сделает 8 ошибок и др. таким же "героям" отечества в разных видах спорта.
Подарок на 55-летие завтра.
Чем и испортил себе некролог в будущем.
Буре это - будущий лизун Третьяк....
Готовь язык и оправдаешь
