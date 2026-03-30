Буре об ордене по указу Путина: «Одна из высших наград нашей страны, огромная честь. Я очень благодарен, буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие»

Павел Буре оценил присвоение ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре высказался о том, что был указом президента России Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

– Насколько эта награда стала неожиданной?

– Большое событие для меня. И огромная честь быть удостоенным такой высокой награды. Я очень благодарен, что мне присвоили этот орден.

– Уже было вручение?

– Подробностей никаких не знаю. Я и сам узнал об этом несколько часов назад, когда прочитал указ президента.

Это одна из высших наград нашей страны. Буду делать все возможное, чтобы оправдать это доверие, – заявил Павел Буре .