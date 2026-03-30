Тренер вратарей «Ирбиса» о детском хоккее: «Некоторых с личными водителями привозят, а ребенок сидит в кресле и говорит: «Не хочу, не буду». Тяжело так заиграть в хоккей»

Денис Худяков ответил, являются ли родителей проблемой детского хоккея.

Тренер вратарей «Ирбиса » Денис Худяков поделился мнением о детском хоккее.

– Тренеры говорят, что главная проблема в детском хоккее – это родители.

– Соглашусь с этим. Когда я воспитывался в школе «Трактор », то у ледового дворца одна-две машины стояли.

Несколько лет назад туда приезжал, припарковаться негде – везде иномарки.

Некоторых детей вообще с личными водителями привозят, а ребенок сидит в кресле и говорит: «Не хочу, не буду». Конечно, тяжело так заиграть в хоккей.

И когда родители начинают говорить, кого ставить – это вообще неправильно. Вспоминаю свой 1984 год рождения: у нас и ребята очень дружные были, и родители ходили на игры, переживали.

К Александру Степановичу Глазкову никто никогда не мог подойти и сказать: «Ставь моего». И среди родителей это считалось неэтичным, никто не лез в его работу.

– Родителей нужно дистанцировать?

– Родители могут даже не приходить, просто позвонить. И в этой системе надо разбираться, здесь мы теряем очень многое.

Никита Щитов в своих интервью затрагивает эту тему. Надо садиться и всем вместе решать этот вопрос. То, что это мешает нынешнему поколению, однозначно, – сказал Денис Худяков.