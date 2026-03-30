  • Плющев о плей-офф КХЛ: «Последите за главным спортивным телеканалом страны – доминирует футбол. Кубка Гагарина в основном в роли затычки, хоккей потерял вес вида спорта номер один»
Плющев о плей-офф КХЛ: «Последите за главным спортивным телеканалом страны – доминирует футбол. Кубка Гагарина в основном в роли затычки, хоккей потерял вес вида спорта номер один»

Владимир Плющев: КХЛ на «Матч ТВ» мало, доминирует футбол.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение о том, что розыгрыш Кубка Гагарина не пользуется популярностью у «Матч ТВ».

«Последите за главным спортивным телеканалом страны. КХЛ на его экранах крайне мало, доминирует футбол.

И это не просто так – из-за чьих-то личных пристрастий. На ТВ все определяют просмотры, реклама и, как следствие, деньги, а по этим показателям КХЛ далеко позади футбола.

Вот вам и объективная причина того, что розыгрыш Кубка Гагарина на экранах в основном в роли затычки.

Да, стадионы на хоккее заполнены, но это десять тысяч болельщиков, капля в море для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупнейших городов.

А глобально наш хоккей потерял тот вес вида спорта номер один, что имел в прошлом веке. Большой аудитории интересен хоккей как искусство, а не как шорт-трек с клюшками.

В этом, на мой взгляд, один из первых уроков плей-офф», – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
А когда это хоккей был спортом №1 в стране?!
Ответ LYSVEGAS
Когда был любимым видом спорта Брежнева). Плюшев живёт прошлым
Ответ LYSVEGAS
😆
Так хоккей никогда и не был спортом №1, при всëм уважении к любителям хоккея. Только футбол.
Правда когда игрались суперсерии 1972 и 1974 г. с канадцами у чëрно- белых телеков сидели даже 90-летние бабульки, но когда это было...
Не был он никогда споротом номер 1,ваш хоккей.В прошлом веке,каждый футбольный матч чемпионата СССР собирал по 60-80 тыс болельщиков(до 90- тяжелых годов).Как хоккей может быть номер 1 ,если в него многие ни разу в жизни не играли?!
Никто и не спорит,что футбол популярные хоккея.
На газпроммяч тв показывают товарку Зенит - Кайрат. А вместо Сибири и Магнитки - передачу громко о расследовании "как Мбаппе неправильно колено лечили"
Он не в курсе, что все матчи плей офф и регулярного сезона транслирует КиноПоиск? Матч ТВ пропагандистский канал. Зачем его, в принципе, смотреть? ЛЧ и другой спорт транслирует ОККО. А КиноПоиск ещё и 1 рос футбольную лигу транслирует.
Драки, да бильярд доминируют, если брать трансляции. А в основном вообще одна болтовня, спорта крайне мало...
Ответ Петрович
Сигал!!!
А какой футбол доминирует на матч тв? Кубок Гагарина начался чуть раньше, чем двухнедельная пауза на матчи сборных. Единственное плохо, что показывают по 1 всего лишь матчу в день, а иногда в одно время проходят 3 игры одновременно
Старый дурак не в курсе, что Яндекс купил права на показ Лиги. Все матчи идут на Кинопоиске. Матч тв покупает лишь маленькую долю игр у Яндекса. Купите почетному кгбэшнику подписку . Уважаемые, журналисты , которые , зачем-то берут у него интервью.
Ответ kvint(ksk)
Думаю он про такое не знает, телевизор есть и хватит
Плющев так то прав!
