Плющев о плей-офф КХЛ: «Последите за главным спортивным телеканалом страны – доминирует футбол. Кубка Гагарина в основном в роли затычки, хоккей потерял вес вида спорта номер один»

Владимир Плющев: КХЛ на «Матч ТВ» мало, доминирует футбол.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение о том, что розыгрыш Кубка Гагарина не пользуется популярностью у «Матч ТВ ».

«Последите за главным спортивным телеканалом страны. КХЛ на его экранах крайне мало, доминирует футбол.

И это не просто так – из-за чьих-то личных пристрастий. На ТВ все определяют просмотры, реклама и, как следствие, деньги, а по этим показателям КХЛ далеко позади футбола.

Вот вам и объективная причина того, что розыгрыш Кубка Гагарина на экранах в основном в роли затычки.

Да, стадионы на хоккее заполнены, но это десять тысяч болельщиков, капля в море для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупнейших городов.

А глобально наш хоккей потерял тот вес вида спорта номер один, что имел в прошлом веке. Большой аудитории интересен хоккей как искусство, а не как шорт-трек с клюшками.

В этом, на мой взгляд, один из первых уроков плей-офф», – сказал Владимир Плющев.