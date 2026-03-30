«Вместе обосрались, вместе будем и выбираться». Дергачев об атмосфере в «Нефтехимике» после поражения от «Авангарда» в 3-м матче
Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачев высказался об атмосфере в команде.
28 марта команда проиграла «Авангарду» (1:2, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
– В команде был серьезный разбор ошибок после третьего матча. Как атмосфера в коллективе?
– Ну как серьезный… Атмосфера у нас хорошая.
Понятно, что проигрывать всегда неприятно. Вместе обосрались, вместе будем и выбираться. Все в рабочем порядке, – сказал Александр Дергачев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Allhockey.ru
ещё не так обосретесь, Ава Ибрагимова заявила- пипец крысенку!
"Ох боюсь я за вас ребятушки, как не вышли бы обосратушки" (с) 😊😊😊
