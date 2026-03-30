«Вместе обосрались, вместе будем и выбираться». Дергачев об атмосфере в «Нефтехимике» после поражения от «Авангарда» в 3-м матче

Александр Дергачев о «Нефтехимике»: вместе обосрались, вместе будем выбираться.

Нападающий «Нефтехимика » Александр Дергачев высказался об атмосфере в команде.

28 марта команда проиграла «Авангарду » (1:2, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– В команде был серьезный разбор ошибок после третьего матча. Как атмосфера в коллективе?

– Ну как серьезный… Атмосфера у нас хорошая.

Понятно, что проигрывать всегда неприятно. Вместе обосрались, вместе будем и выбираться. Все в рабочем порядке, – сказал Александр Дергачев .