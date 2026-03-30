Ковальчуку за неуплату налогов в 30 рублей заблокировали банковские счета

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной России не оплатил налоги в размере 30 рублей.

Из-за этого хоккеисту заблокировали четыре банковских счета.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
А мы-то думали, кто тут постоянно написывает:

"... Извините, что обращаюсь к вам тут... отголода теряю сознание, совсем нет денег, даже на еду. Пожалуйста, переведите хотя бы 30 рублей, я при первой возможности обязательно отдам!"
Ответ i-volk
Скинешь 30 , я хавать хочу , верну
Он просто не знал, что цыфры бывают с одним ноликом
Зато ты не знаешь, как пишется слово «цифра»
30 рублей это вам не шутки.
Ну тут нужно понимать, что сейчас все блокировки идут автоматом. Пусть даже 1 копейка будет.
Да тут нечего понимать. Нужно не понимать, а задавать вопросы тем, кто это согласовал, чтоб была блокировка за 0,01% от суммы долга.
Ну это вопрос к ФНС
Ну это залёт. ОБЭП уже выехал
Из шоу Титаны вылетел, расстроился и забыл обо всем.
Думал 30 млн рублей, а оказывается всего 30 рублей)
В разгар КГ долгожданная новость..
Почему вчера Билялов не играл нигде не написано.. Но хоть про 30 руб оперативно сообщили..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Сибирь» впервые победила «Металлург» в серии, Косолапов забил за 1 секунду до конца 2-го овертайма. Команда Разина ведет 3-1
3 минуты назад
Буре об ордене по указу Путина: «Одна из высших наград нашей страны, огромная честь. Я очень благодарен, буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие»
17 минут назад
Кубок Гагарина. «Сибирь» принимает «Металлург», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Локомотива»
46 минут назадLive
Плющев о плей-офф КХЛ: «Последите за главным спортивным телеканалом страны – доминирует футбол. Кубка Гагарина в основном в роли затычки, хоккей потерял вес вида спорта номер один»
49 минут назад
Выручка КХЛ выросла на 1,26 млрд рублей за 2025 год и составила 5,32 млрд. Чистая прибыль – 1, 84 млрд
сегодня, 14:42
Буре указом Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
сегодня, 14:14
Вратарь «Металлурга» Смолин за колющий удар удален до конца матча с «Сибирью». Голкипер ударил Федотова клюшкой на пятаке
сегодня, 13:56Видео
Форвард «Нефтехимика» Дергачев о словах Пономарева: «Очень глупый комментарий. Бред просто. Уж не этому человеку нужно что-либо говорить»
сегодня, 13:28
Владислав Третьяк: «Омская область – один из главных центров развития хоккея в России. Один из главных факторов движения вперед – забота губернатора»
сегодня, 13:14
Сопин о 0-3 у «Динамо» Москва в серии: «Им достался один из фаворитов сезона. «Динамо» Минск – классная команда, 2-е место на Западе дорогого стоит»
сегодня, 12:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер вратарей «Ирбиса» о детском хоккее: «Некоторых с личными водителями привозят, а ребенок сидит в кресле и говорит: «Не хочу, не буду». Тяжело так заиграть в хоккей»
35 минут назад
«Вместе обосрались, вместе будем и выбираться». Дергачев об атмосфере в «Нефтехимике» после поражения от «Авангарда» в 3-м матче
сегодня, 15:28
Фридман об отставке Кэссиди: «Отношения тренера и игроков «Вегаса» испортились в середине серии с «Эдмонтоном» в прошлом сезоне. Были очень напряженные встречи»
сегодня, 14:56
Гендиректор «Нефтехимика»: «Принципиально договорились с Гришиным о сотрудничестве в следующем сезоне. Результат даже немного превзошел ожидания»
сегодня, 14:28
Депутат Свищев об уходе Тардифа из ИИХФ: «Проводим его без сожаления, можем с фанфарами. Россия будет возвращена в спортивную семью – без наших она неполноценная»
сегодня, 13:42
Назаров об уходе главы ИИХФ с поста: «Без России институт сборных не работает. Жаль, что Тардиф так и не понял этого»
сегодня, 12:27
Каменский о серии «Локомотив» – «Спартак»: «Любой может выиграть. Прошлый матч был равным, «Локомотиву» повезло больше»
сегодня, 11:49
Салливан о Шестеркине: «Элитный вратарь и суперзвезда НХЛ. В каждом матче он дает «Рейнджерс» шанс на победу»
сегодня, 10:59
Хатсон из «Монреаля» сделал 62 ассиста в 73 матчах сезона НХЛ. Только у Робинсона было больше в истории клуба – 66 передач
сегодня, 09:48
Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»
сегодня, 08:53
Рекомендуем