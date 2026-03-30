Ковальчуку за неуплату налогов в 30 рублей заблокировали банковские счета

Банковские счета Ильи Ковальчука заблокированы за неуплату налогов.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной России не оплатил налоги в размере 30 рублей.

Из-за этого хоккеисту заблокировали четыре банковских счета.