Фридман об отставке Кэссиди: «Отношения тренера и игроков «Вегаса» испортились в середине серии с «Эдмонтоном» в прошлом сезоне. Были очень напряженные встречи»

Эллиотт Фридман заявил о конфликте между Брюсом Кэссиди и игроками «Вегаса».

Инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией на фоне отставки Брюса Кэссиди с поста главного тренера «Вегаса ».

Новым главным тренером команды стал Джон Торторелла.

«Процент побед Брюса Кэссиди составляет около 60% после того, как он выиграл Кубок Стэнли.

Думаю, что многие проблемы, с которыми команда столкнулась в этом сезоне, связаны не только с Кэссиди. Дело еще и в том, что их вратарская линия была одной из худших в лиге.

Я уже сообщал об этом раньше. Повторюсь: слышал, что в прошлом сезоне во время плей-офф, когда они проигрывали серию «Эдмонтону », между Кэссиди и игроками состоялись очень напряженные встречи.

В прошлом сезоне ходили разговоры, что клуб намерен сделать какие-то изменения, но генеральный менеджер Келли МакКриммон сохранил Кэссиди во главе команды.

Думаю, что отношения между Кэссиди и игроками, несмотря на то, что он замечательный тренер, немного испортились в середине той серии с «Эдмонтоном», – сказал Эллиотт Фридман в эфире NHL Network.

В прошлом плей-офф «Голден Найтс» проиграли «Ойлерс» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Вегас» уволил лучшего тренера в своей истории – за 8 матчей до плей-офф!