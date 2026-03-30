Фридман об отставке Кэссиди: «Отношения тренера и игроков «Вегаса» испортились в середине серии с «Эдмонтоном» в прошлом сезоне. Были очень напряженные встречи»
Инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией на фоне отставки Брюса Кэссиди с поста главного тренера «Вегаса».
Новым главным тренером команды стал Джон Торторелла.
«Процент побед Брюса Кэссиди составляет около 60% после того, как он выиграл Кубок Стэнли.
Думаю, что многие проблемы, с которыми команда столкнулась в этом сезоне, связаны не только с Кэссиди. Дело еще и в том, что их вратарская линия была одной из худших в лиге.
Я уже сообщал об этом раньше. Повторюсь: слышал, что в прошлом сезоне во время плей-офф, когда они проигрывали серию «Эдмонтону», между Кэссиди и игроками состоялись очень напряженные встречи.
В прошлом сезоне ходили разговоры, что клуб намерен сделать какие-то изменения, но генеральный менеджер Келли МакКриммон сохранил Кэссиди во главе команды.
Думаю, что отношения между Кэссиди и игроками, несмотря на то, что он замечательный тренер, немного испортились в середине той серии с «Эдмонтоном», – сказал Эллиотт Фридман в эфире NHL Network.
В прошлом плей-офф «Голден Найтс» проиграли «Ойлерс» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.
«Вегас» уволил лучшего тренера в своей истории – за 8 матчей до плей-офф!