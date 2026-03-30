Гендиректор «Нефтехимика»: «Принципиально договорились с Гришиным о сотрудничестве в следующем сезоне. Результат даже немного превзошел ожидания»

Игорь Ларионов: договорились с Гришиным о сотрудничестве в следующем сезоне.

Генеральный директор «Нефтехимика » Игорь Ларионов заявил о планах продлить контракт с главным тренером команды Игорем Гришиным.

В нынешнем сезоне нижнекамцы заняли седьмое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда играет с «Авангардом» (1-2 в серии).

– Сейчас уже можно говорить, что Гришин – тренер «Нефтехимика» на долгую перспективу? Планируете продолжать сотрудничество с его тренерским штабом?

– Дела и поступки – лучшие ораторы. Игорь Владимирович и его тренерский штаб доказали, что могут качественно работать даже с командой, которая имеет небольшой бюджет.

Мы уже принципиально договорились о сотрудничестве в следующем сезоне, но детали оставили до завершения плей-офф, чтобы сейчас ничего не отвлекало от хоккея.

– Почему остановились именно на кандидатуре Гришина? Важно было после тягучего и не самого зрелищного хоккея Леонтьева добавить зрелищности?

– Мы понимали, какой хоккей ставит Игорь Владимирович. Все было ожидаемо. Но скажу честно: для меня лично результат даже немного превзошел ожидания.

Тренерский штаб с командой нашел отличную химию и по максимуму постарался раскрыть потенциал хоккеистов. У нас сильные ребята, а тренеры раскрыли их лучшие стороны, – сказал Игорь Ларионов.