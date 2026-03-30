Буре указом Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Павел Буре указом Владимира Путина награжден орденом.

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре указом президента России Владимира Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Бывший нападающий и член Зала славы НХЛ награжден за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Буре вместе со сборной России выиграл серебро Олимпиады-1998 в Нагано и бронзу – в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, а также чемпионат мира в 1990 году.

Буре о Путине: «26 лет назад узнал легендарного человека. Как он работал эти годы, так и работает в этом режиме. Выпало счастье сказать: «Остается только восхищаться вашей работоспособностью»