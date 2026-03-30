Вратарь «Металлурга» Смолин за колющий удар удален до конца матча с «Сибирью». Голкипер ударил Федотова клюшкой на пятаке
Голкипер «Металлурга» Александр Смолин получил дисциплинарный штраф до конца четвертого матча серии Кубка Гагарина против «Сибири» (0:0, второй период).
На десятой минуте второго периода вратарь уральской команды прижал шайбу на пятаке, после чего ударил клюшкой форварда новосибирцев Илью Федотова.
Смолин, который за половину матча не пропустил ни одной шайбы, был удален до конца матча за колющий удар. Его в воротах заменил Илья Набоков.
Федотов, в свою очередь, получил две минуты за удар клюшкой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Если тебя будут лупить после свистка, хз как ты отреагируешь.
Бывает, это эмоции, он еще молод
И у нас есть набок - ему 50 млн за этот сезон грузанули-надо отрабатывать
парень выдал офигенные сэйвы, круто вырос за регулярку и за эту серию в частности
они всегда так делают?
вообще не кликбейтные ребята