  • Вратарь «Металлурга» Смолин за колющий удар удален до конца матча с «Сибирью». Голкипер ударил Федотова клюшкой на пятаке
Александр Смолин удален до конца матча с «Сибирью».

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин получил дисциплинарный штраф до конца четвертого матча серии Кубка Гагарина против «Сибири» (0:0, второй период).

На десятой минуте второго периода вратарь уральской команды прижал шайбу на пятаке, после чего ударил клюшкой форварда новосибирцев Илью Федотова.

Смолин, который за половину матча не пропустил ни одной шайбы, был удален до конца матча за колющий удар. Его в воротах заменил Илья Набоков.

Федотов, в свою очередь, получил две минуты за удар клюшкой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Казалось, что так ведут себя только иностранные специалисты, но нет и у нас есть такие. Глупое и безобразное поведение Смолина!
Глупое да, безобразное нет
Если тебя будут лупить после свистка, хз как ты отреагируешь.

Бывает, это эмоции, он еще молод

И у нас есть набок - ему 50 млн за этот сезон грузанули-надо отрабатывать
вот именно, его не в первый раз уже пытались спровоцировать, Федотов был последней каплей
парень выдал офигенные сэйвы, круто вырос за регулярку и за эту серию в частности
Смолин просто так на такое никогда не пойдет, он обычно спокойный как монолит)) Федотов выпросил
Подвел команду конечно, хорошо Илья на подстраховки вышел
Щас Сибиряки опять скажут что судьи за Магнитку))
Так а что не так то? Два удаления, одно на 2 минуты, второе на 5+20. Какие тут вопросы? Где тут судьи "За Сибирь"?
Всё так, только когда удаляли также Сибирь по делу в прошлых матчах, они кричали что судьи проплачены и тп
И где обещанное видео? Тут вообще другой момент.
Я только сегодня понял,что ни разу в жизни не видел удаления вратаря до конца матча.
для вратарей доступен только ТАКОЙ штраф. Удаление до конца матча. Если две минуты или 5 минут, то вместо вратаря отбывать наказание будет любой другой игрок команды
А че за видео? Где там колющий?
Что это за видео такое???
который раз попадается новость со Спортса из хоккея, мол произошло то-то, стоит плашка Видео, а там совсем о другом моменте
они всегда так делают?
вообще не кликбейтные ребята
Истинный фанат Набокова, подарил место в составе
