Вратарь «Металлурга» Смолин за колющий удар удален до конца матча с «Сибирью». Голкипер ударил Федотова клюшкой на пятаке

Александр Смолин удален до конца матча с «Сибирью».

Голкипер «Металлурга » Александр Смолин получил дисциплинарный штраф до конца четвертого матча серии Кубка Гагарина против «Сибири » (0:0, второй период).

На десятой минуте второго периода вратарь уральской команды прижал шайбу на пятаке, после чего ударил клюшкой форварда новосибирцев Илью Федотова.

Смолин, который за половину матча не пропустил ни одной шайбы, был удален до конца матча за колющий удар. Его в воротах заменил Илья Набоков.

Федотов, в свою очередь, получил две минуты за удар клюшкой.