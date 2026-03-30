  • Депутат Свищев об уходе Тардифа из ИИХФ: «Проводим его без сожаления, можем с фанфарами. Россия будет возвращена в спортивную семью – без наших она неполноценная»
Депутат Свищев об уходе Тардифа из ИИХФ: «Проводим его без сожаления, можем с фанфарами. Россия будет возвращена в спортивную семью – без наших она неполноценная»

Дмитрий Свищев оценил уход Люка Тардифа из ИИХФ.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев высказался об уходе Люка Тардифа с поста президента ИИХФ.

Ранее сообщалось, что Тардиф покинет пост главы ИИХФ (Международной федерации хоккея) в октябре. 73-летний функционер не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он руководит организацией с 2021 года.

«Это прекрасное решение. Он сделал выводы по всем ошибкам, которые совершил в отношении сборной России.

Он принимал неспортивные и непопулярные решения и правильно делает, что уходит. Мы проводим его без сожаления, даже можем с фанфарами.

Надеюсь, что другой руководитель, который будет избран, будет относиться к российскому и белорусскому хоккею как к спорту, а не как к политическому инструменту для достижения каких-то непонятных целей.

Россия будет возвращена в спортивную семью, потому что без наших спортсменов эта семья неполноценная», – сказал Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Ого даже депутаты провожать придут, значит уважают!
Прежде всего о семье заботишься...)
Очередной бред сумасшедшего)),есть же кубок трёх играйте до изнеможения🤣🤣🤣
Если депутата запереть одного в тёмной комнате, то он ещё 4 месяца будет бубнить под нос "скоро приползут"
Какой-то унылый этот стендапер 🙁
Материалы по теме
Фетисов о Тардифе: «Самый бесполезный президент в истории мирового хоккея. Как понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Имеем то, что имеем, но может прийти человек еще хуже»
сегодня, 03:58
