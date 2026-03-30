Форвард «Нефтехимика» Дергачев о словах Пономарева: «Очень глупый комментарий. Бред просто. Уж не этому человеку нужно что-либо говорить»

Александр Дергачев: слова Пономарева – очень глупый комментарий.

Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачев оценил высказывание нападающего «Авангарда » Василия Пономарева .

После второго матча серии Кубка Гагарина хоккеист заявил: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта» .

На данный момент «Авангард» ведет 2-1 в серии.

– Изначально было понятно, что «Авангард» будет играть в давление, в силовой манере. Насколько вы были к этому готовы?

– Вы все верно говорите. Это ожидалось, мы с удовольствием приняли эту игру. Идет игра провокаций, характеров, стычек. Все как полагается в плей-офф.

– Нападающий омичей Василий Пономарев после второго матча говорил, что хоккеистам «Нефтехимика» лучше было бы сыграть в футбол с «Газмясом». Насколько странно было от него это слышать?

– Это провокация, да и вопрос ваш тоже провокационный. Уж не этому человеку нужно что-либо говорить.

Всегда, когда ты говоришь, ты должен думать о своей команде. Считаю, что это был очень глупый комментарий. Бред просто. Я не привык комментировать глупости, – сказал Александр Дергачев .