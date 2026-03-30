Владислав Третьяк: «Омская область – один из главных центров развития хоккея в России. Один из главных факторов движения вперед – забота губернатора»

Владислав Третьяк высказался о встрече с губернатором Омской области.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о рабочей встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

29 марта Третьяк посетил официальное открытие СКК имени Виктора Блинова после реконструкции.

«Омская область – один из главных центров развития хоккея не только в Сибири, но и во всей стране. Наблюдается хороший прогресс нашего вида спорта в регионе.

Впервые в истории все три профессиональные команды, выступающие в КХЛ , ВХЛ и МХЛ, пробились в плей-офф своих лиг и входят в число фаворитов предстоящего кубкового розыгрыша. Растут массовость и популярность, совершенствуется инфраструктура.

Один из главных факторов успешного движения вперед – забота губернатора. Виталий Павлович ведет серьезную работу по развитию областного спорта, а особое внимание уделяет именно хоккею.

Он подает хороший пример другим регионам, создавая прекрасные условия в самых разных сферах и аспектах подготовки. Именно губернатор стал организатором реконструкции старейшего ледового дворца СКК, привлек серьезных партнеров и добился того, что модернизация была проведена эффективно и в кратчайшие сроки.

В результате замечательная арена вернулась на хоккейную карту города и всей страны, у омичей появилось гораздо больше возможностей для занятий нашим видом спорта.

Ледовые сооружения появляются не только в областном центре, но и в сельской местности. Запущена очень интересная программа подготовки инструкторов, которые будут способны обучать хоккею на местах.

Это создает предпосылки для еще большего роста массовости. Омский климат идеален для продвижения игры с шайбой – даже на открытом воздухе хоккеем можно заниматься практически на протяжении всего сезона. Губернатор не на словах, а на деле поддерживает социально важный вид спорта.

В 2024-м в Омске выступала сборная России. Все прошло на высшем уровне и оставило прекрасные воспоминания у всех участников.

Конечно, впереди у нас новые интересные соревнования и совместные проекты. Ведется эффективное взаимодействие в сферах детско-юношеского спорта, обучения тренеров и иных специалистов. Оно будет расширяться, наработанный в ФХР передовой опыт востребован в регионе.

Я поблагодарил Виталия Павловича за заботу о хоккее и открытость к всестороннему сотрудничеству.

Наша совместная работа создает прекрасные предпосылки для вовлечения соотечественников в активны занятия физической культурой и спортом», – сказал Владислав Третьяк.