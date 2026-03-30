Владислав Третьяк: «Омская область – один из главных центров развития хоккея в России. Один из главных факторов движения вперед – забота губернатора»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о рабочей встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
29 марта Третьяк посетил официальное открытие СКК имени Виктора Блинова после реконструкции.
«Омская область – один из главных центров развития хоккея не только в Сибири, но и во всей стране. Наблюдается хороший прогресс нашего вида спорта в регионе.
Впервые в истории все три профессиональные команды, выступающие в КХЛ, ВХЛ и МХЛ, пробились в плей-офф своих лиг и входят в число фаворитов предстоящего кубкового розыгрыша. Растут массовость и популярность, совершенствуется инфраструктура.
Один из главных факторов успешного движения вперед – забота губернатора. Виталий Павлович ведет серьезную работу по развитию областного спорта, а особое внимание уделяет именно хоккею.
Он подает хороший пример другим регионам, создавая прекрасные условия в самых разных сферах и аспектах подготовки. Именно губернатор стал организатором реконструкции старейшего ледового дворца СКК, привлек серьезных партнеров и добился того, что модернизация была проведена эффективно и в кратчайшие сроки.
В результате замечательная арена вернулась на хоккейную карту города и всей страны, у омичей появилось гораздо больше возможностей для занятий нашим видом спорта.
Ледовые сооружения появляются не только в областном центре, но и в сельской местности. Запущена очень интересная программа подготовки инструкторов, которые будут способны обучать хоккею на местах.
Это создает предпосылки для еще большего роста массовости. Омский климат идеален для продвижения игры с шайбой – даже на открытом воздухе хоккеем можно заниматься практически на протяжении всего сезона. Губернатор не на словах, а на деле поддерживает социально важный вид спорта.
В 2024-м в Омске выступала сборная России. Все прошло на высшем уровне и оставило прекрасные воспоминания у всех участников.
Конечно, впереди у нас новые интересные соревнования и совместные проекты. Ведется эффективное взаимодействие в сферах детско-юношеского спорта, обучения тренеров и иных специалистов. Оно будет расширяться, наработанный в ФХР передовой опыт востребован в регионе.
Я поблагодарил Виталия Павловича за заботу о хоккее и открытость к всестороннему сотрудничеству.
Наша совместная работа создает прекрасные предпосылки для вовлечения соотечественников в активны занятия физической культурой и спортом», – сказал Владислав Третьяк.