Сопин о 0-3 у «Динамо» Москва в серии плей-офф: им достался один из фаворитов.

Бывший генеральный менеджер «Динамо » Алексей Сопин прокомментировал результаты московского клуба в первом раунде Кубка Гагарина.

Бело-голубые проиграли минскому «Динамо » все три матча со старта серии до четырех побед – 1:3, 1:4, 1:2 ОТ.

– Не чужое для вас московское «Динамо» «горит» в первом раунде против минского «Динамо» со счетом 0-3. Удается ли следить за их парой? И насколько для вас неожиданный такой результат?

– Я стараюсь вообще все матчи плей-офф смотреть. Это и как для специалиста полезно, и со стороны интересно посмотреть, потому что в плей-офф идет совсем другой хоккей, более жесткий и агрессивный.

Можно сказать, что настоящий хоккей начался именно сейчас. Конечно, и за «Динамо» я слежу. Я считаю, что им достался один из фаворитов сезона. «Динамо» (Минск) – классная команда, очень тяжело с ними играть, они по ходу регулярного чемпионата это доказали, второе место на Западе тоже дорогого стоит.

Как есть, посмотрим, может, москвичам и удастся переломить эту серию, – сказал Сопин.

