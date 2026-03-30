  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сопин о 0-3 у «Динамо» Москва в серии: «Им достался один из фаворитов сезона. «Динамо» Минск – классная команда, 2-е место на Западе дорогого стоит»
4

Бывший генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал результаты московского клуба в первом раунде Кубка Гагарина.

Бело-голубые проиграли минскому «Динамо» все три матча со старта серии до четырех побед – 1:3, 1:4, 1:2 ОТ.

– Не чужое для вас московское «Динамо» «горит» в первом раунде против минского «Динамо» со счетом 0-3. Удается ли следить за их парой? И насколько для вас неожиданный такой результат?

– Я стараюсь вообще все матчи плей-офф смотреть. Это и как для специалиста полезно, и со стороны интересно посмотреть, потому что в плей-офф идет совсем другой хоккей, более жесткий и агрессивный.

Можно сказать, что настоящий хоккей начался именно сейчас. Конечно, и за «Динамо» я слежу. Я считаю, что им достался один из фаворитов сезона. «Динамо» (Минск) – классная команда, очень тяжело с ними играть, они по ходу регулярного чемпионата это доказали, второе место на Западе тоже дорогого стоит.

Как есть, посмотрим, может, москвичам и удастся переломить эту серию, – сказал Сопин.

Валерий Каменский: «Минск додавит московское «Динамо», думаю. Они доминируют, ведут 3-0. Но бывает так, что видим одно, а результат другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoАвангард
logoДинамо Минск
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoАлексей Сопин
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Насчёт того чтобы переломить итог серии это из категории не возможного судя по игре Минска они похоже фавориты на победу в ПО!!!
Вряд ли. У Минска нет опыта плей-офф. И как минимум ЦСКА, АкБарс, Магнитка, Локо, Ава будут против.
Во втором туре не будет слабых соперников
Да ну какой там переломить? Не сломались бы на ходу пешеходы наши. Песком посыпают лёд. Лозунг "Динамо Москва" - сила в движении не про нынешнее время, увы.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем