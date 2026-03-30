Буре об 11-м месте России на ЧМ-2000: «Было много слухов про нарушение режима, будто мы приходили в гостиницу в 2 часа ночи. Пришлось идти на ТВ и все объяснять»

Буре об 11-м месте России на ЧМ-2000: было много слухов про нарушение режима.

Бывший нападающий сборной России Павел Буре поделился мнением о слухах в отношении сборной России на чемпионате мира-2000.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге. Команда, составленная преимущественно из игроков НХЛ, выиграла 2 матча из 6 и заняла 11-е место.

– В 2000 году вы два раза приходили на отечественное телевидение – до чемпионата мира и после него. Удивительно то, что вы это сделали после провала сборной России на том турнире, и такое трудно представить сейчас. Получается, что у игроков того поколения, включая вас, было больше духа, нежели сейчас?

– Мне от людей скрывать было нечего, просто тогда было очень много некрасивых слухов якобы про нарушение режима. С утра выходит газета, где про это было написано, будто бы мы приходили в гостиницу в два часа ночи. Я подхожу к тренерам, спрашиваю, выходил ли кто за территорию базы. Мне отвечали, нет. Я говорю, так дайте опровержение, что вы творите, мы же здесь были. Мне отвечают, ну это неважно, мы на хоккее. Я говорю, это неправильно, потом мне придется идти на телевидение и объяснять, что это не так, вы же видели, что мы все здесь были.

Мне потом пришлось идти на телевидение и все объяснять. Я объясняю тренерам, как капитан, что это ваша задача – нас защищать, говорить, что это неправда.

– Какие были ощущения от выступлений на ТВ?

– Да у меня нормальные. Все бывает в спорте. Когда играли всю жизнь против американских студентов еще до профессионалов, и то умудрялись проигрывать, – сказал Буре.

