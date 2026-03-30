  Буре об 11-м месте России на ЧМ-2000: «Было много слухов про нарушение режима, будто мы приходили в гостиницу в 2 часа ночи. Пришлось идти на ТВ и все объяснять»
Буре об 11-м месте России на ЧМ-2000: «Было много слухов про нарушение режима, будто мы приходили в гостиницу в 2 часа ночи. Пришлось идти на ТВ и все объяснять»

Бывший нападающий сборной России Павел Буре поделился мнением о слухах в отношении сборной России на чемпионате мира-2000.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге. Команда, составленная преимущественно из игроков НХЛ, выиграла 2 матча из 6 и заняла 11-е место.

– В 2000 году вы два раза приходили на отечественное телевидение – до чемпионата мира и после него. Удивительно то, что вы это сделали после провала сборной России на том турнире, и такое трудно представить сейчас. Получается, что у игроков того поколения, включая вас, было больше духа, нежели сейчас?

– Мне от людей скрывать было нечего, просто тогда было очень много некрасивых слухов якобы про нарушение режима. С утра выходит газета, где про это было написано, будто бы мы приходили в гостиницу в два часа ночи. Я подхожу к тренерам, спрашиваю, выходил ли кто за территорию базы. Мне отвечали, нет. Я говорю, так дайте опровержение, что вы творите, мы же здесь были. Мне отвечают, ну это неважно, мы на хоккее. Я говорю, это неправильно, потом мне придется идти на телевидение и объяснять, что это не так, вы же видели, что мы все здесь были.

Мне потом пришлось идти на телевидение и все объяснять. Я объясняю тренерам, как капитан, что это ваша задача – нас защищать, говорить, что это неправда.

– Какие были ощущения от выступлений на ТВ?

– Да у меня нормальные. Все бывает в спорте. Когда играли всю жизнь против американских студентов еще до профессионалов, и то умудрялись проигрывать, – сказал Буре.

Павел Буре о брате: «У Валерия в Калифорнии своя винодельня, полный цикл. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, у него – 98. Купить невозможно»

Да уж, знатно тогда облажались.
"С утра выходит газета, где про это было написано, будто бы мы приходили в гостиницу в два часа ночи".

Враньё. На самом деле мы возвращались только к утру.
При этом всех перебрасывали +94 броска, если разделить на 6 матчей то почти на 16 в среднем больше..
Играли в североамериканском стиле с обилием бросков..
Дрим Тим обделалась по полной
блин, Паша, лучше б ты сказал, что вы реально там бухали круглые сутки, мы бы поняли. но если вы ещё и режимили... тогда результат необъясним.
Все свободное время проводили в Ре-туре. Спасибо за этот ЧМ.
позорный чемпионат. впервые дома с 1991 года и такой обсeaur.. до того момента игроки НХЛ были богами - по факту же толку было больше от динамовцев и других игроков выступавших в России. причем перед стартом турнира, по сути вся та команда что готовилась к ЧМ была отчислена, а она очень неплохо выглядела без массового НХЛ-десанта. буквально за пару дней состав процентов на 60 поменялся, освобождавшиеся от КС энхловцы прилетали стаями. даже не очень понятный Галанов был такой защитник, взяли просто потому что играл в НХЛ.
------------
но я все равно как то на игроков бы не списывал - тренеры не смогли организовать игру новой команды , не смогли отказать ФХР, на которую пролился таки дождь из энхловцев (в 90-е вообще их в сборной было мало, обычно 1-2, исключая может ЧМ-94, 96 и 98 там десант был повнушительнее). по сути ту команду что готовили - отчислили. Ну и нашествие всяких чиновников, которые не вылазили из раздевалок и стремились всячески "помотивировать" игроков в расчете что потом доложат Путину, как участвовали в победе. но тогда всем очень была понятна тема, что наши миллионеры-хоккеисты просто отрывались по ночам
Перегарная атмосфера в сборной
