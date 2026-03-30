Назаров об уходе главы ИИХФ с поста: «Без России институт сборных не работает. Жаль, что Тардиф так и не понял этого»

Назаров об уходе главы ИИХФ с поста: без России институт сборных не работает.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением об уходе Люка Тардифа с должности президента ИИХФ. Ранее стало известно , что 73-летний француз покинет пост в октябре.

«Все мы надеемся, что новый руководитель ИИХФ будет более профессиональным и наконец-то начнет осознавать, что без сборной России институт хоккейных сборных не работает. Жаль, что Люк Тардиф этого так и не понял.

Женский, юниорский, молодежный, мужской хоккей – сборная России должна принимать участие во всех международных соревнованиях.

Без нашей сборной все турниры сродни автомобилю, который приехал к бензоколонке, а вместо бензина тебе пытаются продать дворники. В итоге дальше ты никуда не поедешь, будешь стоять на одном месте», – сказал Назаров.

Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»