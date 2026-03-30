  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Назаров об уходе главы ИИХФ с поста: «Без России институт сборных не работает. Жаль, что Тардиф так и не понял этого»
Назаров об уходе главы ИИХФ с поста: «Без России институт сборных не работает. Жаль, что Тардиф так и не понял этого»

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением об уходе Люка Тардифа с должности президента ИИХФ. Ранее стало известно, что 73-летний француз покинет пост в октябре.

«Все мы надеемся, что новый руководитель ИИХФ будет более профессиональным и наконец-то начнет осознавать, что без сборной России институт хоккейных сборных не работает. Жаль, что Люк Тардиф этого так и не понял.

Женский, юниорский, молодежный, мужской хоккей – сборная России должна принимать участие во всех международных соревнованиях.

Без нашей сборной все турниры сродни автомобилю, который приехал к бензоколонке, а вместо бензина тебе пытаются продать дворники. В итоге дальше ты никуда не поедешь, будешь стоять на одном месте», – сказал Назаров.

Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoЛюк Тардиф
logoКХЛ
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoЧемпионат.com
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
logoсборная России U18
logoАндрей Назаров
logoсборная России жен
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С образными сравнениями у него не очень получается. Лучше по простому. Про путь, про лидера. В этом уже язык набил.
Сам же понимает, от Тарифа ничего не зависит.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сушинский про ИИХФ: «Чьи-то марионетки – как ветер дунет, туда и смотрят. Не знаю, влиял ли Тардиф на что-то. Знаю Фазеля – вот это был президент»
сегодня, 11:22
Кожевников о преемнике Тардифа в ИИХФ: «Буре могут выбрать, он авторитетный. Дай бог, чтобы пришел лояльный человек, занимающийся хоккеем, а не политикой»
сегодня, 10:13
Быков о словах Тардифа про уход с поста главы ИИХФ: «Это вызывает надежду, что с новым президентом наших спортсменов вернут. Оценку работы должен дать исполком»
сегодня, 07:57
Рекомендуем
Главные новости
Форвард «Нефтехимика» Дергачев о словах Пономарева: «Очень глупый комментарий. Бред просто. Уж не этому человеку нужно что-либо говорить»
5 минут назад
Владислав Третьяк: «Омская область – один из главных центров развития хоккея в России. Один из главных факторов движения вперед – забота губернатора»
19 минут назад
Сопин о 0-3 у «Динамо» Москва в серии: «Им достался один из фаворитов сезона. «Динамо» Минск – классная команда, 2-е место на Западе дорогого стоит»
37 минут назад
Буре об 11-м месте России на ЧМ-2000: «Было много слухов про нарушение режима, будто мы приходили в гостиницу в 2 часа ночи. Пришлось идти на ТВ и все объяснять»
50 минут назад
Кубок Гагарина. «Сибирь» принимает «Металлург», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Локомотива»
сегодня, 12:30Live
Мама Овечкина о 1000 шайб Александра в НХЛ: «Все 20 с лишним лет ночью не сплю – конечно, я смотрела тот матч. Радуюсь его игре и голам»
сегодня, 12:15
Владимир Плющев: «На Олимпиаде играли в советский хоккей – все через контроль шайбы и обводку. Зашвыривания шайбы по борту практически не было»
сегодня, 12:01
Черкас о возможном поражении СКА в серии с ЦСКА: «Итог работы Ларионова – неуд, если это произойдет. Легионеры слабоваты – один на трибуне сидит, у второго 0 очков»
сегодня, 11:36
Сушинский про ИИХФ: «Чьи-то марионетки – как ветер дунет, туда и смотрят. Не знаю, влиял ли Тардиф на что-то. Знаю Фазеля – вот это был президент»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Авангарда» Сопин: «Мы явные фавориты серии, поэтому так тяжело и идет. «Нефтехимик» более раскрепощенно играет, меньше груз ответственности»
сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о серии «Локомотив» – «Спартак»: «Любой может выиграть. Прошлый матч был равным, «Локомотиву» повезло больше»
сегодня, 11:49
Салливан о Шестеркине: «Элитный вратарь и суперзвезда НХЛ. В каждом матче он дает «Рейнджерс» шанс на победу»
сегодня, 10:59
Хатсон из «Монреаля» сделал 62 ассиста в 73 матчах сезона НХЛ. Только у Робинсона было больше в истории клуба – 66 передач
сегодня, 09:48
Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»
сегодня, 08:53
Быков о словах Тардифа про уход с поста главы ИИХФ: «Это вызывает надежду, что с новым президентом наших спортсменов вернут. Оценку работы должен дать исполком»
сегодня, 07:57
«Даллас» набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд. Рекордная серия в истории клуба – 5
сегодня, 07:15
Беруби о «Торонто» после 1:5 от «Сент-Луиса»: «Только один игрок показал себя – вратарь Уолл. Это очень разочаровало. Мы вроде бы набирали обороты»
сегодня, 06:34
«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд, дальше – «Тампа». Команда Сен-Луи отстает от 1-го места в дивизионе на 4 очка
сегодня, 05:55
Кросби и Малкин приняли участие в тренировке «Питтсбурга» в воскресенье. Они могут сыграть в матче с «Айлендерс»
сегодня, 05:40
Джек Хьюз набрал 27 очков в 16 играх в НХЛ после перерыва на ОИ. Только Кучеров и Макдэвид опережают автора золотого гола сборной США на этом отрезке
сегодня, 05:22
Рекомендуем