Мама Овечкина о 1000 шайб Александра в НХЛ: «Все 20 с лишним лет ночью не сплю – конечно, я смотрела тот матч. Радуюсь его игре и голам»

Мама Овечкина о 1000 шайб Александра в НХЛ: все 20 с лишним лет ночью не сплю.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина рассказала, что смотрела игру, в которой ее сын забросил 1000 шайбу в НХЛ.

Александр Овечкин стал вторым хоккеистом после Уэйна Гретцки, которому удалось забить 1000 голов в лиге с учетом плей-офф.

«Конечно, я смотрела тот матч. Каждый раз смотрю. Все 20 с лишним лет ночью не сплю.

Смотрю игры и радуюсь Сашиным голам, радуюсь его игре. У нас все под контролем», – сказала Овечкина.

В этом сезоне на счету 40-летнего капитана «Вашингтона » 57 (29+28) очков в 74 матчах при полезности «минус 3».

