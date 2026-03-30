  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мама Овечкина о 1000 шайб Александра в НХЛ: «Все 20 с лишним лет ночью не сплю – конечно, я смотрела тот матч. Радуюсь его игре и голам»
8

Мама Овечкина о 1000 шайб Александра в НХЛ: «Все 20 с лишним лет ночью не сплю – конечно, я смотрела тот матч. Радуюсь его игре и голам»

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина рассказала, что смотрела игру, в которой ее сын забросил 1000 шайбу в НХЛ.

Александр Овечкин стал вторым хоккеистом после Уэйна Гретцки, которому удалось забить 1000 голов в лиге с учетом плей-офф.

«Конечно, я смотрела тот матч. Каждый раз смотрю. Все 20 с лишним лет ночью не сплю.

Смотрю игры и радуюсь Сашиным голам, радуюсь его игре. У нас все под контролем», – сказала Овечкина.

В этом сезоне на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 57 (29+28) очков в 74 матчах при полезности «минус 3».

Мама Овечкина о том, что Александр сделает первым делом после приезда в Москву: «Землю будет целовать, когда выйдет из самолета»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
Татьяна Овечкина
ТАСС
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
с учетом календаря в нхл она половину года по ночам не спит?
Чьё-то гонево,
Очевидно, мамино.
Конечно, я смотрела тот матч. Каждый раз смотрю. Все 20 с лишним лет ночью не сплю.

Саша, быстро звездуй домой - пожалей маму !!!"
Сашка, одень шапку, засранец!
Интересно, тоже в ВК пиратские трансляции смотрит, как я? Или какое-то специальное кабельное есть?
иэспиэн
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
