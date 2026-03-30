Мама Овечкина о 1000 шайб Александра в НХЛ: «Все 20 с лишним лет ночью не сплю – конечно, я смотрела тот матч. Радуюсь его игре и голам»
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина рассказала, что смотрела игру, в которой ее сын забросил 1000 шайбу в НХЛ.
Александр Овечкин стал вторым хоккеистом после Уэйна Гретцки, которому удалось забить 1000 голов в лиге с учетом плей-офф.
«Конечно, я смотрела тот матч. Каждый раз смотрю. Все 20 с лишним лет ночью не сплю.
Смотрю игры и радуюсь Сашиным голам, радуюсь его игре. У нас все под контролем», – сказала Овечкина.
В этом сезоне на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 57 (29+28) очков в 74 матчах при полезности «минус 3».
Мама Овечкина о том, что Александр сделает первым делом после приезда в Москву: «Землю будет целовать, когда выйдет из самолета»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Саша, быстро звездуй домой - пожалей маму !!!"