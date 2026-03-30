  Владимир Плющев: «На Олимпиаде играли в советский хоккей – все через контроль шайбы и обводку. Зашвыривания шайбы по борту практически не было»
Владимир Плющев: «На Олимпиаде играли в советский хоккей – все через контроль шайбы и обводку. Зашвыривания шайбы по борту практически не было»

Владимир Плющев: на Олимпиаде играли в советский хоккей.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что на Олимпиаде-2026 играли в советский хоккей.

В финале турнира, который прошел в феврале, сборная США одолела Канаду в овертайме (2:1 ОТ).

«Мы посмотрели современный хоккей на Олимпиаде, где практически все сборные, наоборот, играли через обводку, причем и первым, и вторым темпом.

То же самое скажу и о зашвыривании шайбы по борту. У нас сегодня это считается чуть ли не первым пасом. Но на Олимпиаде таких «пасов» практически не было, наоборот, все строилось на контроле шайбы при выходе из зоны и организации атаки. По сути, там показывали совсем другой вид спорта.

Кстати, олимпийский хоккей нам хорошо знаком. Он – продолжение советского хоккея, только в современном исполнении», – сказал Плющев.

Плющев о плей-офф КХЛ: «Наш хоккей становится мусорным – борьба, борьба и еще раз борьба. 15 тренеров молча ставят автобус, а 16-й выговаривает оппоненту за это»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
до олимпиады все кому не лень говорили что не будут смотреть, ну если только одним глазком,сейчас идёт разбор какой прекрасный хоккей показывали в Милане да ещё советский стиль.
до олимпиады все кому не лень говорили что не будут смотреть, ну если только одним глазком,сейчас идёт разбор какой прекрасный хоккей показывали в Милане да ещё советский стиль.
Ну Ларин смотрел наверно😏
Это называется не "советский хоккей", а высочайший уровень мастерства.
Включите плей-офф кхл и можете насмотреться на зашвыривания шайбы вдоволь /)))
Ну когда в составе есть Квины Хьюзы, Макары, Макдэвиды - то шайбу швырять грех.
Сколько можно про этот советский хоккей…
Спросите у Ротенберга, он знает, потому что посмотрел 800 матчей ОИ-26.
В советский хоккей играла Канада образца 2010 года на олимпийских играх.
