Владимир Плющев: «На Олимпиаде играли в советский хоккей – все через контроль шайбы и обводку. Зашвыривания шайбы по борту практически не было»

Владимир Плющев: на Олимпиаде играли в советский хоккей.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что на Олимпиаде-2026 играли в советский хоккей.

В финале турнира, который прошел в феврале, сборная США одолела Канаду в овертайме (2:1 ОТ).

«Мы посмотрели современный хоккей на Олимпиаде, где практически все сборные, наоборот, играли через обводку, причем и первым, и вторым темпом.

То же самое скажу и о зашвыривании шайбы по борту. У нас сегодня это считается чуть ли не первым пасом. Но на Олимпиаде таких «пасов» практически не было, наоборот, все строилось на контроле шайбы при выходе из зоны и организации атаки. По сути, там показывали совсем другой вид спорта.

Кстати, олимпийский хоккей нам хорошо знаком. Он – продолжение советского хоккея, только в современном исполнении», – сказал Плющев.

