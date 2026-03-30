Каменский о серии «Локомотив» – «Спартак»: «Любой может выиграть. Прошлый матч был равным, «Локомотиву» повезло больше»

Каменский о серии «Локомотив» – «Спартак»: любой может выиграть.

Советник президента «Спартака » Валерий Каменский заявил, что верит в победу красно‑белых над «Локомотивом » в стартовом раунде Кубка Гагарина.

Ярославский клуб ведет со счетом 2-1 после трех матчей, четвертая игра пройдет 30 марта в Москве.

– Вы верите, что «Спартак» может пройти «Локомотив»?

– Да, конечно, верю. Это хоккей. В прошлом матче игра была равная, просто больше повезло «Локомотиву». Обе команды выглядели достойно.

Интереснейшая серия, красивые матчи. Любой может выиграть и проиграть, – сказал Каменский.

