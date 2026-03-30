Черкас о возможном поражении СКА в серии с ЦСКА: «Итог работы Ларионова – неуд, если это произойдет. Легионеры слабоваты – один на трибуне сидит, у второго 0 очков»

Черкас о возможном поражении СКА в серии с ЦСКА: итог работы Ларионова – неуд.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал положение клуба из Санкт-Петербурга в серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1-3).

– У самого высокооплачиваемого игрока СКА Рокко Грималди ноль очков в этой серии. Как считаете, это невезение или есть какие-то другие причины?

– Для меня это не удивительно. Грималди – игрок по чистому льду. Вот если бы он играл в «Северстали», я думаю, что как раз бы он туда к ним подошел, где команда играет без единоборств, играет в такой «красивый хоккей». Но когда наступает плей-офф, этот красивый хоккей заканчивается.

Опять же, возвращаясь, мы говорим о характере, о готовности, о выигрыше единоборств прежде всего. Нужно продавливать, как это делает ЦСКА – Карнаухов закладывает корпус, выезжает, сносит защитника, выкатывается, его бьют, он терпит и так далее, и так далее. У Грималди этого нет. Все попытки вывести его на завершающий бросок там – он как бы пытается, бросок у него неплохой, но как бы вот на этом все.

В моем понимании легионерская линия СКА слабовата. Один легионер на трибуне сидит (Скотт Уилсон – Спортс’‘), хоккей смотрит, второй – ноль очков за плей-офф. Как-то это все-таки выглядит не очень.

– Если СКА проиграет пятый матч и всю серию 1-4, можно ли сказать, что этот сезон получился еще хуже, чем предыдущий при Ротенберге?

– Я бы не стал сравнивать эти два сезона. А лучше подвести итог работы Ларионова – она неудачная. «Неуд», если так произойдет, – сказал Черкас .

