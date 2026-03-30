Сушинский про ИИХФ: «Чьи-то марионетки – как ветер дунет, туда и смотрят. Не знаю, влиял ли Тардиф на что-то. Знаю Фазеля – вот это был президент»

Сушинский про ИИХФ: чьи-то марионетки – как ветер дунет, туда и смотрят.

Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал уход Люка Тардифа с должности президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Ранее стало известно , что 73-летний француз покинет пост в октябре.

– О Тардифе вообще ничего не думаю, я его не знаю. Россия не играла пока он правил.

– Вячеслав Фетисов сказал, что это самый бесполезный президент в истории мирового хоккея.

– Наверное, это так и есть. Но я не в ИИХФ и не в ФХР. Рене Фазеля я знаю – вот это был президент. А влиял ли на что-то Тардиф – не знаю.

Думаю, они все равно чьи-то марионетки. Как ветер дунет, туда они и смотрят, – сказал Сушинский.

Кожевников о преемнике Тардифа в ИИХФ: «Буре могут выбрать, он авторитетный. Дай бог, чтобы пришел лояльный человек, занимающийся хоккеем, а не политикой»