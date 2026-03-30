Генменеджер «Авангарда» Сопин: «Мы явные фавориты серии, поэтому так тяжело и идет. «Нефтехимик» более раскрепощенно играет, меньше груз ответственности»

Генменеджер «Авангарда» о серии с «Нефтехимиком»: мы явные фавориты.

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин прокомментировал ход серии первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком » (2-1 после трех игр – 4:2, 3:4 ОТ и 2:1).

– На команду оказывает давление тот факт, что от вас в этом сезоне ждут Кубок Гагарина?

– Согласен, давление очень сильное присутствует – и со стороны прессы, и внутри команды. Ребята понимают, что надо оправдать ожидания болельщиков и руководителей. Конечно, на ребят это давит, возможно, именно из-за этого первый и второй матчи серии достаточно нервными получились.

Всегда лучше, когда тебя не записывают в фавориты чемпионата и даже конкретной пары плей-офф, тогда проще выходить и как темной лошадке давать результат.

К сожалению, в нашей паре мы явные фавориты, поэтому, возможно, серия так тяжело и идет. «Нефтехимик» более раскрепощенно играет, у них меньше груз ответственности, и, конечно, это сказывается, – сказал Сопин.

