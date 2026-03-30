  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
0

Салливан о Шестеркине: «Элитный вратарь и суперзвезда НХЛ. В каждом матче он дает «Рейнджерс» шанс на победу»

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан поделился мнением об игре Игоря Шестеркина в этом регулярном чемпионате НХЛ.

30-летний голкипер одержал 23 победы в 46 матчах сезона, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,55.

«Я не думаю, что кто-либо в нашей раздевалке или в организации воспринимает игру Шестеркина как должное.

Он элитный хоккеист, суперзвезда среди вратарей НХЛ. Игорь дает нам шанс на победу в каждом матче, делая очень своевременные сэйвы», – сказал Салливан.

«Рейнджерс» занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 69 очков за 74 игры.

Шестеркин обидным ляпом сорвал сухарь в матче с чемпионом. Но только он тащит «Рейнджерс»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoИгорь Шестеркин
logoМайк Салливан
logoРейнджерс
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
