Салливан о Шестеркине: «Элитный вратарь и суперзвезда НХЛ. В каждом матче он дает «Рейнджерс» шанс на победу»
Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан поделился мнением об игре Игоря Шестеркина в этом регулярном чемпионате НХЛ.
30-летний голкипер одержал 23 победы в 46 матчах сезона, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,55.
«Я не думаю, что кто-либо в нашей раздевалке или в организации воспринимает игру Шестеркина как должное.
Он элитный хоккеист, суперзвезда среди вратарей НХЛ. Игорь дает нам шанс на победу в каждом матче, делая очень своевременные сэйвы», – сказал Салливан.
«Рейнджерс» занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 69 очков за 74 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
