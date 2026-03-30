Салливан о Шестеркине: «Элитный вратарь и суперзвезда НХЛ. В каждом матче он дает «Рейнджерс» шанс на победу»

Тренер «Рейнджерс» Салливан о Шестеркине: элитный вратарь и суперзвезда НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс » Майк Салливан поделился мнением об игре Игоря Шестеркина в этом регулярном чемпионате НХЛ.

30-летний голкипер одержал 23 победы в 46 матчах сезона, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,55.

«Я не думаю, что кто-либо в нашей раздевалке или в организации воспринимает игру Шестеркина как должное.

Он элитный хоккеист, суперзвезда среди вратарей НХЛ. Игорь дает нам шанс на победу в каждом матче, делая очень своевременные сэйвы», – сказал Салливан .

«Рейнджерс» занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 69 очков за 74 игры.

