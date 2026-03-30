  Демидов о жизни в Канаде: «Иногда скучаю по дому и друзьям в России, но такова жизнь – двигаешься вперед, не теряя воспоминаний. Мне здесь очень хорошо»
Демидов о жизни в Канаде: «Иногда скучаю по дому и друзьям в России, но такова жизнь – двигаешься вперед, не теряя воспоминаний. Мне здесь очень хорошо»

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов прокомментировал первый год жизни в Канаде. В этом сезоне НХЛ на его счету 57 (16+41) очков в 73 матчах.

«В 19 лет это довольно сложно. Это первый год, когда я играю столько матчей подряд. Например, в прошлом сезоне я провел где-то 78 матчей. Но в России чемпионат начинается раньше, а между играми много выходных.

Было много свободных дней, когда ты мог пойти в сауну и отдохнуть – тело чувствовало себя хорошо. Здесь такого нет. Ты просто играешь, играешь и играешь, твоей голове тоже нужен отдых.

Иногда я скучаю по дому, по друзьям в России, но такова жизнь. Просто двигаешься вперед, не теряя свои воспоминания. Мне здесь очень хорошо, все живут хоккеем.

Порой это утомляет, а иногда бывает довольно весело», – сказал Демидов.

Источник: The Athletic
Демидов топ талант, эстеты франкофоны сходу это оценили, но это даже не 50% от того что он еще может.
Любовь хоккейной Мекки дорогого стоит, а Монреаль его обожает судя по всему.
Демидов красавец. И тренер похоже подходит на все 100
