  Плющев о плей-офф КХЛ: «Наш хоккей становится мусорным – борьба, борьба и еще раз борьба. 15 тренеров молча ставят автобус, а 16-й выговаривает оппоненту за это»
Плющев о плей-офф КХЛ: «Наш хоккей становится мусорным – борьба, борьба и еще раз борьба. 15 тренеров молча ставят автобус, а 16-й выговаривает оппоненту за это»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о ходе текущего Кубка Гагарина.

– Борьба, борьба и еще раз борьба, хотя в каждой фавориты все равно впереди. Исключение – только серии четвертых и пятых команд, но по таблице чемпионата они совсем близки, так что ничего удивительного.

Задача-минимум в каждом матче – отработать в обороне, зашвырнуть шайбу поглубже по борту, потом набросить ее на пятачок и там закопать. Чтобы решить задачу-максимум – забить мусорный гол.

Привел вам самые популярные выражения, в том числе в интервью в перерывах, таков сегодня хоккейный сленг. Вот только в мечтах о мусорном голе наш хоккей тоже становится мусорным.

– Не сгущаете краски?

– Так все на поверхности. За весь нынешний плей-офф пока не видел ни одной классической обводки форварда один в один, этот фирменный для отечественной школы прием словно бы исчез из арсенала наших нападающих. Лига держится на сорокалетних Радулове и Шипачеве, плюс легионерах. Открытий уровня прошлогоднего Демидова нет.

Все команды теперь играют – а точнее сказать, работают – примерно одинаково. Простенькая игра через заброс. Тот, кто выходит вперед в счете, закрывается и, как сейчас модно говорить, ставит автобус.

Отличие у тех же тренеров по большому счету только одно. Пятнадцать из шестнадцати ставят автобус молча, а шестнадцатый, если проиграет, на пресс-конференции сделает за это выговор оппоненту. Хотя сам играет по такой же системе, – сказал Плющев.

Ларионов про 2:4 от ЦСКА: «Когда проигрываешь в счете, ожидаешь построение автобуса и ошибок СКА, что и произошло»

Плющев о «Шанхае»: «Главная проблема одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах. Жаль, что сделали клоунаду из потенциально интересного проекта»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В каких-то моментах Плющев прав, игра стала более примитивной, много набросов на пятак в надежде на шару забить или получить удачный рикошет, часто команды играют на удержание счета. Но ведь это не вина КХЛ. Каких хоккеистов воспитываем, такие команды имеем. Все закономерно. На кого обижаться?
Хоккею скоро конец . Сочетание автобусного хоккея с отсутствием адекватного судейства лютейшая смесь ведущая к потере интереса
А где на канадских площадках, что приняла КХЛ, играть в "тот хоккей"??
Где там пространство для набора скоростм, маневра, обводки?? Вот все и сводится к толкотне и возне у бортов... Именно для этого канадцы их и делали такими, чтобы больше контакта, хитов, чтобы без фигурки, прогрызаиься на пятак и заносить шайбу с мясом, ибо это ж зрелище, почти римский Коллизей))
Нет, бывает, что и на таких площадках мастера типа Буре, Фёдорова, Лемье, Макдевида, показывают тот самый, хоккей, но это уже в качестве исключения...
А мы сами, своими руками, закопали тот самый - свой хоккей... вернее руками Третьяка и... Плющева в том числе...
Так что не надо лицемерных слез...
Радулов вышел на 3-е место по голам в истории КХЛ, сравнявшись с Доусом – по 293. Только у Мозякина и Шипачева больше
28 марта, 15:15Видео
Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»
27 марта, 12:56
Кожевников о преемнике Тардифа в ИИХФ: «Буре могут выбрать, он авторитетный. Дай бог, чтобы пришел лояльный человек, занимающийся хоккеем, а не политикой»
2 минуты назад
Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Металлург», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Локомотива»
11 минут назад
«Величайшая погоня» Кравцова, телефон Голдобина и новые рекорды КХЛ. Разбираем яркие события прошедшей регулярки
15 минут назадСпецпроект
18-летний Маккенна сыграет за Канаду на ЧМ. Фаворит драфта НХЛ-2026 завершил сезон в NCAA (Эллиотт Фридман)
40 минут назад
Защитник «Чикаго» Левшунов провел 2 игры с переломом руки. У второго номера драфта-2024 худшая полезность в сезоне НХЛ – «минус 41»
52 минуты назад
Генменеджер «Авангарда» о судействе с «Нефтехимиком»: «У меня вопросов нет. У Буше были эмоции после обидного поражения во 2-м овертайме»
сегодня, 09:11
Воронков может пропустить несколько недель из-за травмы руки. Форвард «Коламбуса» неудачно заблокировал бросок
сегодня, 08:41
Мама Овечкина о том, что Александр сделает первым делом после приезда в Москву: «Землю будет целовать, когда выйдет из самолета»
сегодня, 08:31
Контракт Тортореллы с «Вегасом» рассчитан до конца сезона. В регулярке осталось 8 игр (Даррен Дрегер)
сегодня, 08:20
40-летний Панин побил рекорд КХЛ по матчам в плей-офф среди защитников – 179. Игрок «Салавата» превзошел Бирюкова
сегодня, 08:10
Хатсон из «Монреаля» сделал 62 ассиста в 73 матчах сезона НХЛ. Только у Робинсона было больше в истории клуба – 66 передач
27 минут назад
Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»
сегодня, 08:53
Быков о словах Тардифа про уход с поста главы ИИХФ: «Это вызывает надежду, что с новым президентом наших спортсменов вернут. Оценку работы должен дать исполком»
сегодня, 07:57
«Даллас» набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд. Рекордная серия в истории клуба – 5
сегодня, 07:15
Беруби о «Торонто» после 1:5 от «Сент-Луиса»: «Только один игрок показал себя – вратарь Уолл. Это очень разочаровало. Мы вроде бы набирали обороты»
сегодня, 06:34
«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд, дальше – «Тампа». Команда Сен-Луи отстает от 1-го места в дивизионе на 4 очка
сегодня, 05:55
Кросби и Малкин приняли участие в тренировке «Питтсбурга» в воскресенье. Они могут сыграть в матче с «Айлендерс»
сегодня, 05:40
Джек Хьюз набрал 27 очков в 16 играх в НХЛ после перерыва на ОИ. Только Кучеров и Макдэвид опережают автора золотого гола сборной США на этом отрезке
сегодня, 05:22
«Филадельфия» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 очка. У команды Токкета 12 побед в последних 16 играх, дальше – «Вашингтон»
сегодня, 04:55
Грицюк пропустил 3-й подряд матч «Нью-Джерси» из-за травмы. Срок возвращения форварда не называется
сегодня, 04:45
