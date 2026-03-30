Плющев о плей-офф КХЛ: «Наш хоккей становится мусорным – борьба, борьба и еще раз борьба. 15 тренеров молча ставят автобус, а 16-й выговаривает оппоненту за это»

Плющев о плей-офф КХЛ: наш хоккей становится мусорным.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о ходе текущего Кубка Гагарина.

– Борьба, борьба и еще раз борьба, хотя в каждой фавориты все равно впереди. Исключение – только серии четвертых и пятых команд, но по таблице чемпионата они совсем близки, так что ничего удивительного.

Задача-минимум в каждом матче – отработать в обороне, зашвырнуть шайбу поглубже по борту, потом набросить ее на пятачок и там закопать. Чтобы решить задачу-максимум – забить мусорный гол.

Привел вам самые популярные выражения, в том числе в интервью в перерывах, таков сегодня хоккейный сленг. Вот только в мечтах о мусорном голе наш хоккей тоже становится мусорным.

– Не сгущаете краски?

– Так все на поверхности. За весь нынешний плей-офф пока не видел ни одной классической обводки форварда один в один, этот фирменный для отечественной школы прием словно бы исчез из арсенала наших нападающих. Лига держится на сорокалетних Радулове и Шипачеве , плюс легионерах. Открытий уровня прошлогоднего Демидова нет.

Все команды теперь играют – а точнее сказать, работают – примерно одинаково. Простенькая игра через заброс. Тот, кто выходит вперед в счете, закрывается и, как сейчас модно говорить, ставит автобус.

Отличие у тех же тренеров по большому счету только одно. Пятнадцать из шестнадцати ставят автобус молча, а шестнадцатый, если проиграет, на пресс-конференции сделает за это выговор оппоненту. Хотя сам играет по такой же системе, – сказал Плющев.

