  • Хатсон из «Монреаля» сделал 62 ассиста в 73 матчах сезона НХЛ. Только у Робинсона было больше в истории клуба – 66 передач
Хатсон из «Монреаля» сделал 62 ассиста в 73 матчах сезона НХЛ. Только у Робинсона было больше в истории клуба – 66 передач

Лэйн Хатсон приблизился к рекорду «Монреаля» по передачам за сезон.

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:1). На его счету стало 73 (11+62) очка в 73 играх сезона.

22-летний американец занимает второе место в истории клуба по числу ассистов за одну регулярку для игроков обороны. Рекорд «Канадиенс» принадлежит Ларри Робинсону – 66 пасов за 77 матчей в сезоне-1976/77.

Хатсон проводит второй полноценный год в НХЛ. Со следующего чемпионата вступит в силу его новый контракт на 8 лет и 8,85 млн долларов за сезон.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Просто красавчик, желаю побить рекорд великого клуба!
Продешевил малыш.
Он американец, а не канадец.
Демидов стал 4-м новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон
Марченко о неудобных защитниках: «Американцев, канадцев можно фэйкануть, а русские ребята хоккей видят, как я. Гавриков меня знает, Никишин будет таким, Чикран силен, Зуб тоже хорош»
«Вашингтон» подписал контракт с Коулом Хатсоном на 3 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. У 19-летнего защитника 10+22 в 35 матчах в сезоне NCAA
Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Металлург», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Локомотива»
«Величайшая погоня» Кравцова, телефон Голдобина и новые рекорды КХЛ. Разбираем яркие события прошедшей регулярки
Плющев о плей-офф КХЛ: «Наш хоккей становится мусорным – борьба, борьба и еще раз борьба. 15 тренеров молча ставят автобус, а 16-й выговаривает оппоненту за это»
18-летний Маккенна сыграет за Канаду на ЧМ. Фаворит драфта НХЛ-2026 завершил сезон в NCAA (Эллиотт Фридман)
Защитник «Чикаго» Левшунов провел 2 игры с переломом руки. У второго номера драфта-2024 худшая полезность в сезоне НХЛ – «минус 41»
Генменеджер «Авангарда» о судействе с «Нефтехимиком»: «У меня вопросов нет. У Буше были эмоции после обидного поражения во 2-м овертайме»
Воронков может пропустить несколько недель из-за травмы руки. Форвард «Коламбуса» неудачно заблокировал бросок
Мама Овечкина о том, что Александр сделает первым делом после приезда в Москву: «Землю будет целовать, когда выйдет из самолета»
Контракт Тортореллы с «Вегасом» рассчитан до конца сезона. В регулярке осталось 8 игр (Даррен Дрегер)
40-летний Панин побил рекорд КХЛ по матчам в плей-офф среди защитников – 179. Игрок «Салавата» превзошел Бирюкова
Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»
Быков о словах Тардифа про уход с поста главы ИИХФ: «Это вызывает надежду, что с новым президентом наших спортсменов вернут. Оценку работы должен дать исполком»
«Даллас» набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд. Рекордная серия в истории клуба – 5
Беруби о «Торонто» после 1:5 от «Сент-Луиса»: «Только один игрок показал себя – вратарь Уолл. Это очень разочаровало. Мы вроде бы набирали обороты»
«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд, дальше – «Тампа». Команда Сен-Луи отстает от 1-го места в дивизионе на 4 очка
Кросби и Малкин приняли участие в тренировке «Питтсбурга» в воскресенье. Они могут сыграть в матче с «Айлендерс»
Джек Хьюз набрал 27 очков в 16 играх в НХЛ после перерыва на ОИ. Только Кучеров и Макдэвид опережают автора золотого гола сборной США на этом отрезке
«Филадельфия» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 очка. У команды Токкета 12 побед в последних 16 играх, дальше – «Вашингтон»
Грицюк пропустил 3-й подряд матч «Нью-Джерси» из-за травмы. Срок возвращения форварда не называется
Карпухин об отмене гола «Ак Барса» в овертайме: «Судья ввел в заблуждение, мы начали радоваться раньше времени. Отнеслись к этому нормально. Привыкли уже: забили – хлоп, просмотр, отмена»
