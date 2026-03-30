Хатсон из «Монреаля» сделал 62 ассиста в 73 матчах сезона НХЛ. Только у Робинсона было больше в истории клуба – 66 передач
Лэйн Хатсон приблизился к рекорду «Монреаля» по передачам за сезон.
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:1). На его счету стало 73 (11+62) очка в 73 играх сезона.
22-летний американец занимает второе место в истории клуба по числу ассистов за одну регулярку для игроков обороны. Рекорд «Канадиенс» принадлежит Ларри Робинсону – 66 пасов за 77 матчей в сезоне-1976/77.
Хатсон проводит второй полноценный год в НХЛ. Со следующего чемпионата вступит в силу его новый контракт на 8 лет и 8,85 млн долларов за сезон.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
3 комментария
Просто красавчик, желаю побить рекорд великого клуба!
Продешевил малыш.
Он американец, а не канадец.
