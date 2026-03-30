18-летний Маккенна сыграет за Канаду на ЧМ. Фаворит драфта НХЛ-2026 завершил сезон в NCAA (Эллиотт Фридман)
18-летний Маккенна сыграет за Канаду на чемпионате мира.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, 18-летний форвард Гэвин Маккенна сыграет на чемпионате мира-2026 за сборную Канады.
Фаворит предстоящего драфта НХЛ завершил сезон в NCAA, набрав 51 (15+36) очко в 35 играх за Penn State при полезности «минус 7». Он вошел в топ-10 претендентов на приз лучшему игроку сезона в студенческой лиге.
Чемпионат мира состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
7 комментариев
Значит Коннор тоже едет:)
Значит Коннор тоже едет:)
Какой?)
Какой?)
Брат Гэвина который играет в Чикаго :)
Главные смотрины, похоже.
Понятно. Канада опять в пост олимпийский ЧМ везёт юниоров, ахлОвеца и чеккеров.
золото Маккены
