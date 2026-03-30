18-летний Маккенна сыграет за Канаду на ЧМ. Фаворит драфта НХЛ-2026 завершил сезон в NCAA (Эллиотт Фридман)

18-летний Маккенна сыграет за Канаду на чемпионате мира.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, 18-летний форвард Гэвин Маккенна сыграет на чемпионате мира-2026 за сборную Канады.

Фаворит предстоящего драфта НХЛ завершил сезон в NCAA, набрав 51 (15+36) очко в 35 играх за Penn State при полезности «минус 7». Он вошел в топ-10 претендентов на приз лучшему игроку сезона в студенческой лиге.

Чемпионат мира состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.