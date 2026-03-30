Защитник «Чикаго» Левшунов провел 2 игры с переломом руки. У второго номера драфта-2024 худшая полезность в сезоне НХЛ – «минус 41»
Защитник «Чикаго» Левшунов провел 2 игры с переломом руки.
По информации журналиста Chicago Sun-Times Бена Поупа, защитник «Чикаго» Артем Левшунов сломал руку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4).
20-летний белорус после этого провел еще две игры, завершив их с суммарной полезностью «минус 5». Его отправили на дополнительное обследование для уточнения сроков восстановления.
В этом сезоне 2-й номер драфта-2024 набрал 24 (2+22) очка в 68 матчах при среднем игровом времени 19:35 и худшей полезности в регулярке НХЛ – «минус 41».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Бена Поупа
7 комментариев
Смысл такого самопожертвования? Плоф Чикаго не грозит, памятник ему тоже вряд ли поставят за это
-41 это прикол? С такими защитниками какой плоф
А зачем он играл с переломом? Это что плей-офф? Сезон для Чикаго давно закончился. Странное какое-то решение от ГТ и ГМ.
А я говорил,что Чикаго жидканет с ним.Могли выудить Сенеке,,на худой конец Коула Хатсона, если уж так нужен был деф атакер.
