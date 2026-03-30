Генменеджер «Авангарда» о судействе с «Нефтехимиком»: «У меня вопросов нет. У Буше были эмоции после обидного поражения во 2-м овертайме»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин поделился мнением о работе судей в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (2-1 после трех игр). 

– Буше во время серии был крайне недоволен судейством. Связывались ли вы по этому поводу с лигой?

– Мы контактировали с лигой. Но, если честно, у меня никаких вопросов по судейству нет. Думаю, у Ги [Буше] просто были эмоции после обидного поражения во втором овертайме (3:4 во втором матче – Спортс’‘). Я лично там никаких проблем не увидел.

Мне вообще очень понравилось, как отработали арбитры в третьем матче. В итоге было минимум картинных падений, стычек и провокаций. С начала игры они показали границу дозволенного, остудили ребят удалениями и показали, в каком русле будет проходить матч. Отчасти именно этого и не хватило во второй игре, – сказал Сопин.

Генменеджер «Авангарда» о трэш-токе в серии с «Нефтехимиком»: «Это нужно КХЛ. Наверное, не очень интересно, когда 4-0 в 1-м раунде. И нет жареных новостей для молодежи в интернете»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
наверное что то в глаза попало.
Материалы по теме
Генменеджер «Авангарда» о трэш-токе в серии с «Нефтехимиком»: «Это нужно КХЛ. Наверное, не очень интересно, когда 4-0 в 1-м раунде. И нет жареных новостей для молодежи в интернете»
Плющев о старте «Локомотива» и «Авангарда» в плей-офф: «У Хартли и Буше очень мощная реклама. Но сухой факт в том, что их команды не на пике. Малобюджетный Нижнекамск ничуть не хуже Омска»
Белозеров о словах Пономарева: «Предложил ему за них ответить, но он испугался и уехал. И разве «Авангард» не падал весь матч? Получается, против «Газмяса» мы все-таки сыграли?»
Рекомендуем
Главные новости
18-летний Маккенна сыграет за Канаду на ЧМ. Фаворит драфта НХЛ-2026 завершил сезон в NCAA (Эллиотт Фридман)
Защитник «Чикаго» Левшунов провел 2 игры с переломом руки. У второго номера драфта-2024 худшая полезность в сезоне НХЛ – «минус 41»
Воронков может пропустить несколько недель из-за травмы руки. Форвард «Коламбуса» неудачно заблокировал бросок
Мама Овечкина о том, что Александр сделает первым делом после приезда в Москву: «Землю будет целовать, когда выйдет из самолета»
Контракт Тортореллы с «Вегасом» рассчитан до конца сезона. В регулярке осталось 8 игр (Даррен Дрегер)
Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Металлург», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Локомотива»
40-летний Панин побил рекорд КХЛ по матчам в плей-офф среди защитников – 179. Игрок «Салавата» превзошел Бирюкова
Плющев о «Шанхае»: «Главная проблема одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах. Жаль, что сделали клоунаду из потенциально интересного проекта»
Павел Буре о брате: «У Валерия в Калифорнии своя винодельня, полный цикл. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, у него – 98. Купить невозможно»
Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»
Быков о словах Тардифа про уход с поста главы ИИХФ: «Это вызывает надежду, что с новым президентом наших спортсменов вернут. Оценку работы должен дать исполком»
«Даллас» набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд. Рекордная серия в истории клуба – 5
Беруби о «Торонто» после 1:5 от «Сент-Луиса»: «Только один игрок показал себя – вратарь Уолл. Это очень разочаровало. Мы вроде бы набирали обороты»
«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд, дальше – «Тампа». Команда Сен-Луи отстает от 1-го места в дивизионе на 4 очка
Кросби и Малкин приняли участие в тренировке «Питтсбурга» в воскресенье. Они могут сыграть в матче с «Айлендерс»
Джек Хьюз набрал 27 очков в 16 играх в НХЛ после перерыва на ОИ. Только Кучеров и Макдэвид опережают автора золотого гола сборной США на этом отрезке
«Филадельфия» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 очка. У команды Токкета 12 побед в последних 16 играх, дальше – «Вашингтон»
Грицюк пропустил 3-й подряд матч «Нью-Джерси» из-за травмы. Срок возвращения форварда не называется
Карпухин об отмене гола «Ак Барса» в овертайме: «Судья ввел в заблуждение, мы начали радоваться раньше времени. Отнеслись к этому нормально. Привыкли уже: забили – хлоп, просмотр, отмена»
