Генменеджер «Авангарда» о судействе с «Нефтехимиком»: «У меня вопросов нет. У Буше были эмоции после обидного поражения во 2-м овертайме»

Генменеджер «Авангарда» о судействе с «Нефтехимиком»: у меня вопросов нет.

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин поделился мнением о работе судей в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком » (2-1 после трех игр).

– Буше во время серии был крайне недоволен судейством. Связывались ли вы по этому поводу с лигой?

– Мы контактировали с лигой. Но, если честно, у меня никаких вопросов по судейству нет. Думаю, у Ги [Буше] просто были эмоции после обидного поражения во втором овертайме (3:4 во втором матче – Спортс’‘). Я лично там никаких проблем не увидел.

Мне вообще очень понравилось, как отработали арбитры в третьем матче. В итоге было минимум картинных падений, стычек и провокаций. С начала игры они показали границу дозволенного, остудили ребят удалениями и показали, в каком русле будет проходить матч. Отчасти именно этого и не хватило во второй игре, – сказал Сопин.

