Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»
Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о старте Кубка Гагарина.
«Плей-офф, как мы и думали, получается очень ярким. Ребята блокируют шайбы, занимаются самопожертвованием, много травм, спорных ситуаций, но никуда от этого не деться.
Смотреть за розыгрышем Кубка Гагарина – сплошное наслаждение, этот турнир украшает весь наш хоккей не только в России, но и во всей Европе. Не зря наша лига является лучшей и самой популярной на континенте. Рейтинги с каждым днем только растут, интерес повышается.
С удовольствием продолжаем смотреть дальше», – сказал Назаров.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Тот редкий случай, когда сложно не согласиться с Назаровым
