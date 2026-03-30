Андрей Назаров: «Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе, смотреть – сплошное наслаждение. Не зря КХЛ лучшая и самая популярная лига на континенте»

Андрей Назаров: Кубок Гагарина украшает хоккей во всей Европе.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о старте Кубка Гагарина.

«Плей-офф, как мы и думали, получается очень ярким. Ребята блокируют шайбы, занимаются самопожертвованием, много травм, спорных ситуаций, но никуда от этого не деться.

Смотреть за розыгрышем Кубка Гагарина – сплошное наслаждение, этот турнир украшает весь наш хоккей не только в России, но и во всей Европе. Не зря наша лига является лучшей и самой популярной на континенте. Рейтинги с каждым днем только растут, интерес повышается.

С удовольствием продолжаем смотреть дальше», – сказал Назаров.

