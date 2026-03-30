Воронков может пропустить несколько недель из-за травмы руки. Форвард «Коламбуса» неудачно заблокировал бросок

Форвард «Коламбуса» Воронков может пропустить несколько недель из-за травмы руки.

Главный тренер «Коламбуса » Рик Боунесс заявил, что форвард Дмитрий Воронков может пропустить несколько недель из-за травмы руки.

25-летний россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3), когда блокировал бросок.

Это была первая игра для него с 12 марта. Нападающий оставался в запасе в 9 из 10 предыдущих матчей «Блю Джекетс».

В текущем сезоне Воронков провел 63 игры и набрал 32 (17+15) очка при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 13:55.