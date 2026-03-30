Мама Овечкина о том, что Александр сделает первым делом после приезда в Москву: «Землю будет целовать, когда выйдет из самолета»

Мама Овечкина о том, что игрок сделает, приехав в Москву: землю будет целовать.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина пошутила, отвечая на вопрос о предстоящем приезде своего сына Александра в Россию.

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона » с клубом НХЛ рассчитан до 30 июня 2026 года.

– Он всегда приезжает в Москву, когда заканчивается сезон.

– Что Саша будет делать первым делом, когда приедет?

– Землю будет целовать, когда выйдет из самолета, – сказала Овечкина.

Депутат Журова: «Овечкин упоминался на встрече с конгрессменами США, и не раз. Невозможно о нем не говорить. Он у них не только звезда, он у них герой»