Мама Овечкина о том, что Александр сделает первым делом после приезда в Москву: «Землю будет целовать, когда выйдет из самолета»
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина пошутила, отвечая на вопрос о предстоящем приезде своего сына Александра в Россию.
Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона» с клубом НХЛ рассчитан до 30 июня 2026 года.
– Он всегда приезжает в Москву, когда заканчивается сезон.
– Что Саша будет делать первым делом, когда приедет?
– Землю будет целовать, когда выйдет из самолета, – сказала Овечкина.
Депутат Журова: «Овечкин упоминался на встрече с конгрессменами США, и не раз. Невозможно о нем не говорить. Он у них не только звезда, он у них герой»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
