Контракт Тортореллы с «Вегасом» рассчитан до конца сезона. В регулярке осталось 8 игр (Даррен Дрегер)

Контракт Тортореллы с «Вегасом» рассчитан до конца сезона.

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, соглашение Джона Тортореллы с «Вегасом » рассчитано до конца этого сезона.

«Голден Найтс» занимают 3-е место в Тихоокеанском дивизионе, на 4 очка опережая «Лос-Анджелес», который находится вне зоны плей-офф.

Команде осталось провести 8 матчей в регулярном чемпионате. У нее 6 поражений в последних 7 играх.

Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: «Нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Торторелла – один из самых опытных и уважаемых специалистов в НХЛ»