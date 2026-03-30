Контракт Тортореллы с «Вегасом» рассчитан до конца сезона. В регулярке осталось 8 игр (Даррен Дрегер)
По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, соглашение Джона Тортореллы с «Вегасом» рассчитано до конца этого сезона.
«Голден Найтс» занимают 3-е место в Тихоокеанском дивизионе, на 4 очка опережая «Лос-Анджелес», который находится вне зоны плей-офф.
Команде осталось провести 8 матчей в регулярном чемпионате. У нее 6 поражений в последних 7 играх.
Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: «Нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Торторелла – один из самых опытных и уважаемых специалистов в НХЛ»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даррена Дрегера
Не решит - нафиг не нужен.