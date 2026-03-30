  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Генменеджер «Авангарда» о трэш-токе в серии с «Нефтехимиком»: «Это нужно КХЛ. Наверное, не очень интересно, когда 4-0 в 1-м раунде. И нет жареных новостей для молодежи в интернете»
1

Генменеджер «Авангарда» о трэш-токе в серии с «Нефтехимиком»: «Это нужно КХЛ. Наверное, не очень интересно, когда 4-0 в 1-м раунде. И нет жареных новостей для молодежи в интернете»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о том, как складывается для команды серия первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (2-1 после трех игр). 

– В серии с «Нефтехимиком» все матчи заканчиваются в одну-две шайбы. Ожидали такого сопротивления?

– У нас с «Нефтехимиком» и в регулярном чемпионате были очень тяжелые игры, ушли в овертайм дома, проиграли в Нижнекамске, так что Нижнекамск для нас в этом сезоне действительно тяжелый соперник.

– То есть, несмотря на статус фаворита, вы, как и Буше, ждете семиматчевую серию?

– Я думаю, что еще по ходу первого матча все поняли, что нас ждет тяжелая серия, а «Нефтехимик» независимо от положения в турнирной таблице - тяжелый соперник. Вроде на бумаге мы считались фаворитами, у нас выше место по итогам регулярного чемпионата, но «Нефтехимик» - очень хорошая команда, которая играет в агрессивном, комбинационном стиле. Это правда тяжелый соперник для нас.

– В этой серии, кажется, слишком много трэш-тока для первого раунда. Хоккеисты устраивают стычки после сирены, «Авангард» уже сравнивают с омским «Газмясом», а Белозеров публично грозится выпить много крови у вашей команды. Как к такому относитесь?

– Это точно то, что нужно для болельщиков и лиги. Круто, когда нет единоличного доминирования. Наверное, не очень интересно, когда первый раунд заканчивается со счетом 4-0. И нет жареных новостей, в том числе и в СМИ.

Молодежь вся сейчас в интернете сконцентрирована, все читает. Трэш-ток привлекает интерес болельщиков к серии и к хоккею в целом. Я не вижу в этом ничего плохого. Кто прав – покажет лед, – сказал Сопин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
болельщики
logoАлексей Сопин
logoКХЛ
logoНефтехимик
интернет
logoМатч ТВ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А мне, как омскому болельщику, было очень интересно увидеть в серии 4:0 в пользу Авангарда. Интересно было бы увидеть огонь в глазах омских хоккеистов. Пару - тройку хороших драк, разгромные счета, всё в нашу пользу, чтобы заткнуть нижнекамских гопников.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем