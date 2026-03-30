Плющев о «Шанхае»: «Главная проблема одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах. Жаль, что сделали клоунаду из потенциально интересного проекта»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о ситуации в «Шанхае».
– Там нашли очередного стрелочника – генменеджера Варицкого. До этого стрелочником был другой хоккейный человек – тренер Ковалев, который чем-то не устроил тренера главного – мальчика Лава.
Теперь на место Варицкого взяли других мальчиков, главным из них – генеральным –канадского экс-вратаря Риндо. Все эти люди во главе с Лавом, который в КХЛ проиграл практически все свои матчи, но тем не менее уже получил приглашение на Матч звезд, – большой анекдот. И показатель тотального неуважения к своей стране и своему хоккею.
– Что теперь ждете от «Шанхая»?
– Главная проблема у клуба одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах, какая бы прописка у него ни была – китайская, американская или израильская.
Поэтому мы обречены на еще один цирковой сезон от китайского клуба. При этом КХЛ и дальше на все эти чудачества будет закрывать глаза, а где-то даже их поощрять.
Жаль, что из очередного потенциально интересного проекта мы сделали клоунаду, – сказал Плющев.
а про Динамо Минск что нибудь слышал ?
Не нужен КХЛ Китай, он просто никакой в плане хоккея, НИКАКОЙ, это факт. НХЛ бы, если ей нужны были бы галочки на карте, тоже могла, наверное, пооткрывать всякие странные клубы, но конкуренция в спорте — это самое важное, и когда в КХЛ вступили Словаки, Чехи и Финны, в этом был смысл, это был рост лиги... Еще бы политика бы не лезла, и мы бы сейчас играли в КХЛ, где и «Йокерит», и «Лев», и «Слован», и, может, даже еще какой-нибудь европейский клуб, было бы куда лучше, чем «Куньлунь» или его предок по бессмысленности «Медвешчак». Даже «Рига» имела куда больший смысл, там и популярность есть, и игроки пусть недорогие, и они хотят биться и выигрывать, расти.А тут превратили потенциально хороший проект в клоунаду, где самое важное — это просто «смотрите, у нас еще три страны, и, кстати, тут есть большой Китай»....С такими успехами можете в мытащих завезти индийский клуб и строчить отчеты о космической потенциальной аудитории.