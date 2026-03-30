  Плющев о «Шанхае»: «Главная проблема одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах. Жаль, что сделали клоунаду из потенциально интересного проекта»
Плющев о «Шанхае»: «Главная проблема одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах. Жаль, что сделали клоунаду из потенциально интересного проекта»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о ситуации в «Шанхае». 

– Там нашли очередного стрелочника – генменеджера Варицкого. До этого стрелочником был другой хоккейный человек – тренер Ковалев, который чем-то не устроил тренера главного – мальчика Лава.

Теперь на место Варицкого взяли других мальчиков, главным из них – генеральным –канадского экс-вратаря Риндо. Все эти люди во главе с Лавом, который в КХЛ проиграл практически все свои матчи, но тем не менее уже получил приглашение на Матч звезд, – большой анекдот. И показатель тотального неуважения к своей стране и своему хоккею.

– Что теперь ждете от «Шанхая»?

– Главная проблема у клуба одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах, какая бы прописка у него ни была – китайская, американская или израильская.

Поэтому мы обречены на еще один цирковой сезон от китайского клуба. При этом КХЛ и дальше на все эти чудачества будет закрывать глаза, а где-то даже их поощрять.

Жаль, что из очередного потенциально интересного проекта мы сделали клоунаду, – сказал Плющев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Тот случай, когда исходный посыл о бесполезности Шанхая верен, но форма выражения, как и всегда у Плюшева, мерзкая.
... В России нельзя построить клуб на легионерах. ...
а про Динамо Минск что нибудь слышал ?
Правильнее будет сказать: жаль, что из очередного потенциально НЕНУЖНОГО проекта мы сделали клоунаду.
Не нужен КХЛ Китай, он просто никакой в плане хоккея, НИКАКОЙ, это факт. НХЛ бы, если ей нужны были бы галочки на карте, тоже могла, наверное, пооткрывать всякие странные клубы, но конкуренция в спорте — это самое важное, и когда в КХЛ вступили Словаки, Чехи и Финны, в этом был смысл, это был рост лиги... Еще бы политика бы не лезла, и мы бы сейчас играли в КХЛ, где и «Йокерит», и «Лев», и «Слован», и, может, даже еще какой-нибудь европейский клуб, было бы куда лучше, чем «Куньлунь» или его предок по бессмысленности «Медвешчак». Даже «Рига» имела куда больший смысл, там и популярность есть, и игроки пусть недорогие, и они хотят биться и выигрывать, расти.А тут превратили потенциально хороший проект в клоунаду, где самое важное — это просто «смотрите, у нас еще три страны, и, кстати, тут есть большой Китай»....С такими успехами можете в мытащих завезти индийский клуб и строчить отчеты о космической потенциальной аудитории.
Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Металлург», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Локомотива»
4 минуты назад
40-летний Панин побил рекорд КХЛ по матчам в плей-офф среди защитников – 179. Игрок «Салавата» превзошел Бирюкова
6 минут назад
Генменеджер «Авангарда» о трэш-токе в серии с «Нефтехимиком»: «Это точно нужно КХЛ. Наверное, не очень интересно, когда 4-0 в 1-м раунде. И нет жареных новостей»
31 минуту назад
Павел Буре о брате: «У Валерия в Калифорнии своя винодельня, полный цикл. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, у него – 98. Купить невозможно»
сегодня, 06:58
Фазель не верит словам Тардифа об уходе с поста главы ИИХФ: «Это может быть стратегия. Прямо перед дедлайном он может объявить, что идет на выборы в связи с особыми обстоятельствами»
сегодня, 06:46
Кофилд сократил отставание от Маккиннона в гонке снайперов НХЛ – 46 шайб против 48. У «Монреаля» осталось 9 матчей в регулярке, у «Колорадо» – 10
сегодня, 06:20
Фетисов о Тардифе: «Самый бесполезный президент в истории мирового хоккея. Как понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Имеем то, что имеем, но может прийти человек еще хуже»
сегодня, 03:58
Все рекорды сезона КХЛ – в одном месте. Найдете ложные?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Плющев о старте «Локомотива» и «Авангарда» в плей-офф: «У Хартли и Буше очень мощная реклама. Но сухой факт в том, что их команды не на пике. Малобюджетный Нижнекамск ничуть не хуже Омска»
сегодня, 03:40
Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: «Нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Торторелла – один из самых опытных и уважаемых специалистов в НХЛ»
сегодня, 03:25
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о словах Тардифа про уход с поста главы ИИХФ: «Это вызывает надежду, что с новым президентом наших спортсменов вернут. Оценку работы должен дать исполком»
19 минут назад
«Даллас» набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд. Рекордная серия в истории клуба – 5
сегодня, 07:15
Беруби о «Торонто» после 1:5 от «Сент-Луиса»: «Только один игрок показал себя – вратарь Уолл. Это очень разочаровало. Мы вроде бы набирали обороты»
сегодня, 06:34
«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд, дальше – «Тампа». Команда Сен-Луи отстает от 1-го места в дивизионе на 4 очка
сегодня, 05:55
Кросби и Малкин приняли участие в тренировке «Питтсбурга» в воскресенье. Они могут сыграть в матче с «Айлендерс»
сегодня, 05:40
Джек Хьюз набрал 27 очков в 16 играх в НХЛ после перерыва на ОИ. Только Кучеров и Макдэвид опережают автора золотого гола сборной США на этом отрезке
сегодня, 05:22
«Филадельфия» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 очка. У команды Токкета 12 побед в последних 16 играх, дальше – «Вашингтон»
сегодня, 04:55
Грицюк пропустил 3-й подряд матч «Нью-Джерси» из-за травмы. Срок возвращения форварда не называется
сегодня, 04:45
Карпухин об отмене гола «Ак Барса» в овертайме: «Судья ввел в заблуждение, мы начали радоваться раньше времени. Отнеслись к этому нормально. Привыкли уже: забили – хлоп, просмотр, отмена»
сегодня, 04:30
Гончарук о камбэке «Торпедо» с «Северсталью» после 0:2: «Понимали: будем верить друг в друга и играть до конца – это может принести плоды. Главное – действовали единым кулаком»
сегодня, 02:39
Рекомендуем