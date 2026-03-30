«Даллас» набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд. Рекордная серия в истории клуба – 5

«Даллас» набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд.

«Даллас» уступил «Филадельфии» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ , но набрал 100-е очко в сезоне в 74-м матче.

Команда под руководством Глена Галуцена, уже обеспечившая себе участие в плей-офф, занимает второе место в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги.

Сезон со 100+ очками стал для «Старс» 4-м подряд. Рекорд клуба и франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») – 5 сезонов (1996/97 – 2000/01).

На том отрезке был установлен и клубный рекорд по очкам за сезон (1998/99, 114). По его итогам «Даллас » выиграл Кубок Стэнли.